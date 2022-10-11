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Абхазия Информ

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТА «ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ И РАСПРОСТРАНЕНИЕ ПРИРОДООХРАННЫХ ИДЕЙ»

Новости Вторник, 11 октября 2022 18:42
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РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТА «ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ И РАСПРОСТРАНЕНИЕ ПРИРОДООХРАННЫХ ИДЕЙ»

Сухум. 11 октября 2022. Абхазия-Информ. В Сухумской средней школы №2 им. А.С. Пушкина и в сети атомклассов проходит экологический проект «Экологическое просвещение и распространение природоохранных идей». Мероприятие продлится с 7 по 21 октября, сообщается на сайте Школы Росатома.

Главная идея проекта направлена на распространение осведомлённости школьников 1-9 классов школы о глобальных экологических проблемах и состоянии окружающей среды на примере родного города.

В рамках мероприятия учащимся школ-участниц сети атомклассов предлагается снять и представить на конкурс видеоролики, которые организаторы мероприятия разместят на общедоступном ресурсе в сети Интернет. Таким образом, появится видеотека, которая может быть использована на уроках.

Основные этапы мероприятия:

1 этап – подготовительный;

2 этап – практический (проектно-исследовательский);

3 этап – обобщающий; 4 этап – информационно-просветительский. Организаторы мероприятия размещают видеоролики в социальной сети ВКонтакте в специальной группе и 19-21 октября 2022 года проводят онлайн голосование всех посетителей группы. С учетом мнения зрителей жюри подведет итоги и объявит победителей 21 октября 2022 года.

Предлагаемый проект позволяет учащимся на основе комплексного подхода получить целостное представление об экологии своего края, способствует воспитанию гражданской позиции по отношению к природе.

Участвуя в проекте «Экологическое просвещение и распространение природоохранных идей», каждый конкурсант не только приобретет навыки в видеосъемке и видеомонтаже, но и попробует выступить в качестве креативного педагога, преподносящего какие-либо научные факты ярко, интересно, увлекательно.

Опыт участия в проекте «Экологическое просвещение и распространение природоохранных идей» поможет обобщить имеющиеся знания по различным учебным дисциплинам его участникам, отмечается в сообщении.

Прочитано 6 раз Последнее изменение Вторник, 11 октября 2022 18:47

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