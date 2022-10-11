УГОЛОВНОЕ ДЕЛО ПО ФАКТУ УБИЙСТВА АРДЗЫНБА К.Н. НАПРАВЛЕНО В ВЕРХОВНЫЙ СУД РА ДЛЯ РАССМОТРЕНИЯ ПО СУЩЕСТВУ

Как установлено материалами уголовного дела, 18 мая 2021 года в период времени с 14 часов 25 минут по 17 часов 15 минут Пилия Батал Нодариевич совместно с двумя неустановленными следствием лицами, имея единый преступный умысел на умышленное причинение смерти гражданину Ардзинба Кемалу Нодариевичу, действуя группой лиц по предварительному сговору, распределив преступные роли между собой, на ранее похищенной автомашине марки «Toyota Mark X», белого цвета, с подложными государственными регистрационными знаками А 405 АН АВН, прибыли по адресу: город Сухум, улица Имама Шамиля, дом №6, подъезд №3, где Пилия Б.Н. совместно с неустановленным следствием лицом, прикрыв лица медицинскими масками, согласно отведенным им ролям, вышли из машины, вооруженные огнестрельным оружием – винтовкой, калибра 7,62 мм, и направились на 9 этаж указанного дома, из оконного проема лестничной площадки которого просматривался расположенный на расстоянии 137 метров двор домовладения Ардзинба К.Н. по улице Абырба, дом №8 в городе Сухум, после чего, примерно в 17 часов 10 минут, дождавшись вышедшего во двор указанного домовладения Ардзинба К.Н., из имевшегося огнестрельного оружия – винтовки, калибра 7,62 мм, произвели 3 прицельных выстрела, причинив огнестрельные ранения, не совместимые с жизнью, в результате которых Ардзинба К.Н. в тот же день примерно в 18 часов 10 минут скончался в ГУ МЗ РА «Республиканская больница».

После совершенного умышленного убийства, Пилия Б.Н. совместно с неустановленным лицом на ожидавшей их автомашине марки «Toyota Mark X» спешно покинули место преступления, и направились по адресу: Сухумский район, село Яштхуа, улица Горийская, где в целях уничтожения следов преступления, подожгли указанную машину, после чего на заблаговременно подготовленной и припаркованной в указанном месте ранее похищенной автомашине марки «Toyota Noah», черного цвета, с подложными государственными регистрационными знаками М 923 ТВ АВН, направились в село Нижняя Эшера Сухумского района, где аналогично совершив поджог данной автомашины, скрылись в неизвестном направлении.

Пилия Б.Н. также обвиняется в совершении трех эпизодов незаконного оборота огнестрельного оружия и боеприпасов и двух эпизодов тайного хищения чужого имущества в особо крупном размере, то есть по пункту «б» части 4 статьи 155, пункту «б» части 4 статьи 155, по части 2 статьи 217, части 1 статьи 217, части 1 статьи 217 Уголовного кодекса Республики Абхазия.

Уголовное дело 7 октября 2022 года направлено в Верховный суд Республики Абхазия для рассмотрения по существу.