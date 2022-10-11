 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

В мире

НАЗВАНО НАСТОЯЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ПОГИБШИХ РОССИЙСКИХ ВОЕННЫХ В ЗОНЕ ПРОВЕДЕНИЯ СПЕЦОПЕРАЦИИ
сентября 21 2022

НАЗВАНО НАСТОЯЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ПОГИБШИХ РОССИЙСКИХ ВОЕННЫХ В ЗОНЕ ПРОВЕДЕНИЯ СПЕЦОПЕРАЦИИ

Сергей Шойгу впервые озвучил количество военных, которые погибли во время проведения специальной операции, направленной на…
ПУТИН ОБЪЯВИЛ О ЧАСТИЧНОЙ МОБИЛИЗАЦИИ В РОССИИ
сентября 21 2022
ПУТИН ОБЪЯВИЛ О ЧАСТИЧНОЙ МОБИЛИЗАЦИИ В РОССИИ
УМЕРЛА КОРОЛЕВА ЕЛИЗАВЕТА II
сентября 08 2022
УМЕРЛА КОРОЛЕВА ЕЛИЗАВЕТА II

Документы

РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020

РАСПОРЯЖЕНИЕ

"О внесении изменений в Распоряжение Президента Республики Абхазия от 30 июня 2020 года, № 250-рп…
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
июня 30 2020
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД
мая 12 2020
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД

Календарь событий

« Октябрь 2022 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

РОССИЙСКИЕ ОФТАЛЬМОЛОГИ ПРОВЕРИЛИ ЗРЕНИЕ У 888 ЧЕЛОВЕК

Новости Вторник, 11 октября 2022 20:13
Оцените материал
(0 голосов)
РОССИЙСКИЕ ОФТАЛЬМОЛОГИ ПРОВЕРИЛИ ЗРЕНИЕ У 888 ЧЕЛОВЕК

Сухум. 11 октября 2022. Абхазия-Информ. В Абхазии с 27 сентября работал передвижной комплекс по диагностике зрения Центра микрохирургии глаза доктора Шаталова. За  время работы медики проверили зрение у 888 жителей. Они работали в Галском, Ткуарчалском и Очамчырском районах. В основном у жителей была выявлена катаракта, в меньшей степени гиперметропия и  глаукома.

Диагностический центр планирует возобновить работу в Абхазии с 17 октября и охватить другие районы. Медики приехали в республику по инициативе президента Аслана Бжания  и при содействии Минздрава Абхазии.

Министр здравоохранения Эдуард Бутба побюлагодарил руководителя ООО «Клиники доктора Шаталова» Олега Шаталова, а также медков передвижного центра за предоставленную возможность проверить зрение жителей Абхазии. Он  выразил надежду на дальнейшее плодотворное сотрудничество с российскими офтальмологами.  

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

Прочитано 6 раз Последнее изменение Вторник, 11 октября 2022 20:17

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « АБХАЗИИ НАЧНЕТСЯ ВАКЦИНАЦИЯ ОТ СЕЗОННОГО ГРИППА НА ВЫСОКОВОЛЬТНОЙ ЛИНИИ «АЧГУАРА» ВЕДУТСЯ РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.