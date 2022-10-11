РОССИЙСКИЕ ОФТАЛЬМОЛОГИ ПРОВЕРИЛИ ЗРЕНИЕ У 888 ЧЕЛОВЕК

Сухум. 11 октября 2022. Абхазия-Информ. В Абхазии с 27 сентября работал передвижной комплекс по диагностике зрения Центра микрохирургии глаза доктора Шаталова. За время работы медики проверили зрение у 888 жителей. Они работали в Галском, Ткуарчалском и Очамчырском районах. В основном у жителей была выявлена катаракта, в меньшей степени гиперметропия и глаукома.

Диагностический центр планирует возобновить работу в Абхазии с 17 октября и охватить другие районы. Медики приехали в республику по инициативе президента Аслана Бжания и при содействии Минздрава Абхазии.

Министр здравоохранения Эдуард Бутба побюлагодарил руководителя ООО «Клиники доктора Шаталова» Олега Шаталова, а также медков передвижного центра за предоставленную возможность проверить зрение жителей Абхазии. Он выразил надежду на дальнейшее плодотворное сотрудничество с российскими офтальмологами.



Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.