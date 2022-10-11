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Абхазия Информ

НА ВЫСОКОВОЛЬТНОЙ ЛИНИИ «АЧГУАРА» ВЕДУТСЯ РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ

Новости Вторник, 11 октября 2022 20:29
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НА ВЫСОКОВОЛЬТНОЙ ЛИНИИ «АЧГУАРА» ВЕДУТСЯ РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ

Сухум. 11 октября 2022. Абхазия-Информ. Вице-премьер, министр экономики Кристина Озган вместе с гендиректором РУП «Черноморэнерго» Тенгизом Гирджинба выехала в Ткуарчалский район, чтобы посмотреть, как ведутся ремонтные работы на высоковольтной линии «Ачгуара». В настоящее время на участке работают две бригады: бригада «Черномороэнерго» (порядка 20 человек) и российская подрядная организация (порядка 23 человек). Работы ведутся фактически весь световой день.

По словам вице-премьера, для ремонта ВЛ линию пришлось обесточить, а поставка электроэнергии на безвозмездной основе осуществляется из России.

Пропускная способность линии на сегодняшний день составляет около 260 мегаватт, а после ремонта она увеличится и будет более 300 мегаватт.

«Если мы восстановим основную часть участка ВЛ, это позволит нам уйти от ограничений мощности в пиковые нагрузки. Если у нас в зимний период обычно производились веерные отключения, связанные в том числе и с ограниченной пропускной мощностью ВЛ, то по завершении ремонтных работ этот вопрос будет снят. Нам же, по возможности, надо будет провести реконструкцию на подстанциях по увеличению их мощности. В первую очередь, это касается город Сухум», – рассказала Кристина Озган.

«Часто возникали непредвиденные ситуации, но самой главной проблемой являлись пропускные возможности этой линии, потому что объёмы потребления не соизмеримы с теми объемами, которые может пропустить данная линия. Сейчас осуществляется замена проводов на более современные, облегченные, но при этом имеющие большую пропускную способность», – добавила вице-премьер.

На участке протяженностью в 31,5 км, провода будут заменены полностью.

«Есть участки, где линия проходит по горной местности, здесь предстоят сложные работы, поэтому на участках работают две бригады – бригада «Черноморэнерго» и подрядная организация из России. Работаем одновременно, практически весь световой день. Конечно, есть задержки из-за погодных условий, но, тем не менее, работы не останавливаются», – сказала Озган.

Высоковольтная линия «Ачгуара» – одно из самых уязвимых мест в энергетике Абхазии. Пропускная способность линии, введённой в эксплуатацию в 1956 году, составляет около 240 мегаватт, при перегрузах эта цифра достигает 280 мегаватт. Срок службы подобных линий на металлических опорах составляет 50 лет, и он уже давно истек.

Прочитано 4 раз Последнее изменение Вторник, 11 октября 2022 20:39

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