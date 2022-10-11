ФЕХТОВАЛЬНУЮ ЭКИПИРОВКУ – В ПОДАРОК

Сухум. 11 октября 2022. Абхазия-Информ. Экипировку для фехтования передали в дар Госмкомитету по делам молодежи и спорту замминистра спорта России Одес Байсултанов, заместитель председателя Общероссийского профессионального союза работников физической культуры, спорта и туризма РФ Константин Бочарников и тренер Федерации фехтования России Александр Чернышев. Ими были подарены: клинки шпажные, шпаги, маски, комплекты фехтовальной формы (куртка, набочник, бриджы), перчатки, нагрудники, электрофиксаторы, шнуры и катушки шпажные.

Решением Госкомитета экипировку передали в секции фехтования Гагры, Сухума и Гудауты. Церемония передачи прошла 11 октября. В ней приняли участие президент Федерации фехтования Абхазии Нана Капба, директор детско-юношеской спортивной школы № 1 г. Сухум Татьяна Эмухвари и тренеры по фехтованию Юрий Орлов и Павел Коршунов.

Открывая встречу, председатель госкомитета Джемал Губаз отметил, что в советское время фехтование было очень популярным видом спорта в Абхазии.

«Первое отделение фехтования в Абхазии было открыто в 1961 году на Всесоюзной учебно-тренировочной базе «Эшера». Вскоре отделения были открыты в детско-юношеских спортивных школах Гагры, Гудауты и Сухума. А сейчас мы с вами вместе делаем большое дело для наших детей – мы должны сделать так, чтобы фехтование стало для них частью их жизни, и первую, но важную задачу, мы уже решим – уберем детей с улиц», – сказал он.

Джемал Губаз поблагодарил Одеса Байсултанова, Константина Бочарникова и Александра Чернвшева за оказанную помощь.

«Очень хотелось бы, чтобы секции были открыты во всех районах республики. У нас все это начиналось с Гагры, спортсмены из Сухума ездили тренироваться в Гагру. Мы вот уже четыре года занимаемся этим видом спорта, есть неплохие результаты, но все равно основная масса детей к этому виду спорта не расположена. Совместными усилиями, я думаю, мы сделаем так, чтобы этот вид спорта развивался как и раньше», – сказала Нана Акаба.

Тренер из Гагры Юрий Орлов сказал, что он с детства полюбил и бредил этим видом спорта.

«Я чемпион Абхазии, выступал за сборную Абхазской АССР. В эти годы тренировались Джемал и Джон Анкваб, Тариэл Шамба, это те ребята, которые внесли огромный вклад в развитие фехтования в Абхазии. Сейчас мы сотрудничаем с сочинской школой фехтования. Я вывозил детей на турниры в Сочи и есть уже определенные результаты. В сентябре наша девочка Софья Кузьмичева стала третьей в открытом первенстве города Сочи. На сегодняшний день на постоянной основе у нас тренируются 8 человек, и я рад, что откроется секция фехтования вид «шпага» в Сухуме, вести ее будет ученик Валерия Толочко Павел Коршунов. Со своей стороны мы окажем ему всяческую поддержку. Мы постараемся не подвести и работать с детьми с полной отдачей», – сказал Орлов.