 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

В мире

НАЗВАНО НАСТОЯЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ПОГИБШИХ РОССИЙСКИХ ВОЕННЫХ В ЗОНЕ ПРОВЕДЕНИЯ СПЕЦОПЕРАЦИИ
сентября 21 2022

НАЗВАНО НАСТОЯЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ПОГИБШИХ РОССИЙСКИХ ВОЕННЫХ В ЗОНЕ ПРОВЕДЕНИЯ СПЕЦОПЕРАЦИИ

Сергей Шойгу впервые озвучил количество военных, которые погибли во время проведения специальной операции, направленной на…
ПУТИН ОБЪЯВИЛ О ЧАСТИЧНОЙ МОБИЛИЗАЦИИ В РОССИИ
сентября 21 2022
ПУТИН ОБЪЯВИЛ О ЧАСТИЧНОЙ МОБИЛИЗАЦИИ В РОССИИ
УМЕРЛА КОРОЛЕВА ЕЛИЗАВЕТА II
сентября 08 2022
УМЕРЛА КОРОЛЕВА ЕЛИЗАВЕТА II

Документы

РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020

РАСПОРЯЖЕНИЕ

"О внесении изменений в Распоряжение Президента Республики Абхазия от 30 июня 2020 года, № 250-рп…
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
июня 30 2020
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД
мая 12 2020
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД

Календарь событий

« Октябрь 2022 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

ФЕХТОВАЛЬНУЮ ЭКИПИРОВКУ – В ПОДАРОК

Новости Вторник, 11 октября 2022 20:55
Оцените материал
(0 голосов)
ФЕХТОВАЛЬНУЮ ЭКИПИРОВКУ – В ПОДАРОК

Сухум. 11 октября 2022. Абхазия-Информ. Экипировку для фехтования передали в дар Госмкомитету по делам молодежи и спорту замминистра спорта России Одес Байсултанов, заместитель председателя Общероссийского профессионального союза работников физической культуры, спорта и туризма РФ Константин Бочарников и тренер Федерации фехтования России Александр Чернышев. Ими были подарены: клинки шпажные, шпаги, маски, комплекты фехтовальной формы (куртка, набочник, бриджы), перчатки, нагрудники, электрофиксаторы, шнуры и катушки шпажные.

Решением Госкомитета экипировку передали в секции фехтования Гагры, Сухума и Гудауты. Церемония передачи прошла 11 октября. В ней приняли участие президент Федерации фехтования Абхазии Нана Капба, директор детско-юношеской спортивной школы № 1 г. Сухум Татьяна Эмухвари и тренеры по фехтованию Юрий Орлов и Павел Коршунов.

Открывая встречу, председатель госкомитета Джемал Губаз отметил, что в советское время фехтование было очень популярным видом спорта в Абхазии.

«Первое отделение фехтования в Абхазии было открыто в 1961 году на Всесоюзной учебно-тренировочной базе «Эшера». Вскоре отделения были открыты в детско-юношеских спортивных школах Гагры, Гудауты и Сухума. А сейчас мы с вами вместе делаем большое дело для наших детей – мы должны сделать так, чтобы фехтование стало для них частью их жизни, и первую, но важную задачу, мы уже решим – уберем детей с улиц», – сказал он.

Джемал Губаз поблагодарил Одеса Байсултанова, Константина Бочарникова и Александра Чернвшева за оказанную помощь.

«Очень хотелось бы, чтобы секции были открыты во всех районах республики. У нас все это начиналось с Гагры, спортсмены из Сухума ездили тренироваться в Гагру. Мы вот уже четыре года занимаемся этим видом спорта, есть неплохие результаты, но все равно основная масса детей к этому виду спорта не расположена. Совместными усилиями, я думаю, мы сделаем так, чтобы этот вид спорта развивался как и раньше», – сказала Нана Акаба.

Тренер из Гагры Юрий Орлов сказал, что он с детства полюбил и бредил этим видом спорта.

«Я чемпион Абхазии, выступал за сборную Абхазской АССР. В эти годы тренировались Джемал и Джон Анкваб, Тариэл Шамба, это те ребята, которые внесли огромный вклад в развитие фехтования в Абхазии. Сейчас мы сотрудничаем с сочинской школой фехтования. Я вывозил детей на турниры в Сочи и есть уже определенные результаты. В сентябре наша девочка Софья Кузьмичева стала третьей в открытом первенстве города Сочи. На сегодняшний день на постоянной основе у нас тренируются 8 человек, и я рад, что откроется секция фехтования вид «шпага» в Сухуме, вести ее будет ученик Валерия Толочко Павел Коршунов. Со своей стороны мы окажем ему всяческую поддержку. Мы постараемся не подвести и работать с детьми с полной отдачей», – сказал Орлов.

Прочитано 2 раз Последнее изменение Вторник, 11 октября 2022 21:08

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « НА ВЫСОКОВОЛЬТНОЙ ЛИНИИ «АЧГУАРА» ВЕДУТСЯ РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.