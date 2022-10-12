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Абхазия Информ

12 ОКТЯБРЯ – ДЕНЬ ПОДПИСАНИЯ АКТА О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ АБХАЗИИ

Новости Среда, 12 октября 2022 15:07
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12 ОКТЯБРЯ – ДЕНЬ ПОДПИСАНИЯ АКТА О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ АБХАЗИИ

Сухум. 12 октября 2022. Абхазия-Информ. 12 октября исполнилось 23 года со дня принятия Акта «О Государственной независимости Республики Абхазия». Президент Аслан Бжания поздравил соотечественников с этой знаменательной датой.

«12 октября 1999 года подписи под этим историческим для страны документом поставили президент Республики Абхазия Владислав Ардзинба, спикер Народного Собрания Сократ Джинджолия и депутаты Народного Собрания. Этому событию предшествовал референдум 3 октября 1999 г., по результатам которого 97,7% граждан страны одобрило действующую Конституцию Республики Абхазия, принятую Верховным Советом Республики Абхазия 26 ноября 1994 года.

Принятие Акта «О государственной независимости Республики Абхазия» стало важнейшим этапом в борьбе народа Абхазии за свободное самоопределение. Основываясь на воле народа, в нем была подтверждена и провозглашена Государственная Независимость Республики Абхазия.

В очередной раз народ Абхазии показал международному сообществу несокрушимую сплоченность и единение. Наш путь был сложен. Мы боролись за него с оружием в руках, потеряв сыновей и дочерей Апсны. Признание Российской Федерацией Республики Абхазия в качестве суверенного и независимого государства стало торжеством исторической справедливости.

Республика Абхазия уверенно идет по выбранному пути, укрепляя государственный суверенитет», – отмечается в поздравлении главы государства. 

Аслан Бжания пожелал согражданам счастья и благополучия, мира и процветания.

Прочитано 2 раз Последнее изменение Среда, 12 октября 2022 15:08

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