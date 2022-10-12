ПРЕЗИДЕНТ АСЛАН БЖАНИЯ ПРОВЕЛ ВСТРЕЧУ С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ БИЗНЕС-СООБЩЕСТВА
Сухум. 12 октября 2022. Абхазия-Информ. Президент Аслан Бжания провел встречу с представителями бизнес-сообщества. Открывая встречу глава государства поблагодарил предпринимателей за постоянную поддержку, которую они оказывают республике в сложные периоды времени.
Представители бизнеса заслушали доклад вице-премьера правительства, руководителя рабочей группы для осуществления предварительной оценки и выработки рекомендации по улучшению мобилизационной подготовки в республике Сергея Пустовалова. Вице-премьер рассказал о проведенной работе, отдельно остановился на проблемных вопросах по обеспечению армии современными техническими средствами.
«Рабочая группа продолжает работу и в установленные сроки представит руководству страны концептуальные предложения по совершенствованию мобилизационной подготовки в Республике Абхазия», – сообщил он.
Предприниматели отметили, что готовы внести каждый свой вклад в соответствии с нуждами вооруженных сил.
«Быть рядом своей Родиной, со своим народом – это обязанность каждого ее гражданина, – отметил генеральный директор ООО «Вина и Воды Абхазии» Николай Ачба. – Есть практика оказания содействия государству в решении таких важных вопросов как борьба с COVID -19. На базе этой помощи уже выработано взаимодействие бизнес-сообщества и государства. Считаем своим долгом не быть в стороне в этой непростой ситуации, так как от негативного сценария пострадают все».
Завершая встречу президент еще раз поблагодарил предпринимателей, отметив, что о помощи, которую окажет бизнес-сообщество армии, должно стать достоянием общественности.
Об этом сообщает сайт главы государства.