ПРЕЗИДЕНТ АСЛАН БЖАНИЯ ПРОВЕЛ ВСТРЕЧУ С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ БИЗНЕС-СООБЩЕСТВА

«Ваша помощь стала весомым вкладом в борьбе с коронавирусной инфекцией. Вы оказываете помощь социально уязвимым слоям общества, помогаете спортсменам, артистам, молодым дарованиям, активно участвуете в жизни страны во всех ее направлениях. И сегодня вы выражаете готовность принять участие в вопросах укрепления обороноспособности Родины. Ваш поступок – это свидетельство глубокого патриотизма», – подчеркнул глава государства.

Представители бизнеса заслушали доклад вице-премьера правительства, руководителя рабочей группы для осуществления предварительной оценки и выработки рекомендации по улучшению мобилизационной подготовки в республике Сергея Пустовалова. Вице-премьер рассказал о проведенной работе, отдельно остановился на проблемных вопросах по обеспечению армии современными техническими средствами.

«Рабочая группа продолжает работу и в установленные сроки представит руководству страны концептуальные предложения по совершенствованию мобилизационной подготовки в Республике Абхазия», – сообщил он.



Предприниматели отметили, что готовы внести каждый свой вклад в соответствии с нуждами вооруженных сил.

«Быть рядом своей Родиной, со своим народом – это обязанность каждого ее гражданина, – отметил генеральный директор ООО «Вина и Воды Абхазии» Николай Ачба. – Есть практика оказания содействия государству в решении таких важных вопросов как борьба с COVID -19. На базе этой помощи уже выработано взаимодействие бизнес-сообщества и государства. Считаем своим долгом не быть в стороне в этой непростой ситуации, так как от негативного сценария пострадают все».



Завершая встречу президент еще раз поблагодарил предпринимателей, отметив, что о помощи, которую окажет бизнес-сообщество армии, должно стать достоянием общественности.

Об этом сообщает сайт главы государства.