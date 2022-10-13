100 МЛН РУБЛЕЙ ВЫДЕЛЕНО НА СЕЛЬХОЗПРОГРАММЫ

«Сейчас мы закупаем и раздаем участникам проекта малогабаритные тракторы, которые больше подходят для подсобного хозяйства. Мы предоставляем эту технику соискателям, выигравших конкурс. Основная часть спецоборудования раздается со складов Гульрипшского района. Многое приобретаем – это мотоблоки, большое количество проволоки, сети, провода, все что необходимо для помощи в реализации проекта того или иного предпринимателя. Это в основном птицеводство, растениеводство, рыбное хозяйство – по нему много проектов», – сказал в эфире Абхазского ТВ первый вице-премьер, министр сельского хозяйства Беслан Джопуа.

Сухум. 13 октября 2022. Абхазия-Информ. В 2022 году на программы по развитию сельского хозяйства выделено 100 млн рублей. На данный момент Минсельхоз закупает оборудование для предпринимателей выигравших конкурс.

В прошлом году на эти 100 млн рублей удалось освоить около 35 га земли, создано 18 новых рабочих мест на постоянной основе, не говоря уже о сезонной. Проект продолжается. Это успешный проект те, кому смогли оказать помощь – довольны. Мы смогли в дальнейшем не выдавая денег помогать людям .

«Главное, что потом наши специалисты ездят и проверяют насколько правильно используются выделенная спецтехника и средства», – подчеркнул Джопуа.

Он сообщил, что в Минсельхозе прошла встреча по животноводству.

«Мы решили все же не завозить крупный рогатый скот в Абхазию, потому что это связано с определенными трудностями, карантином в Краснодарском крае, транспортными проблемами. Мы на месте договорились с теми, кто успешно занимается животноводством здесь в Абхазии и поддерживать их деятельность. Тоже самое в рыбной отрасли», – констатировал министр.