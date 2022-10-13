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Абхазия Информ

В МИНОБОРОНЫ ПРОХОДИТ ПЕРСОНАЛЬНАЯ ВЫСТАВКА ГЕННАДИЯ БАРЦИЦ

Новости Четверг, 13 октября 2022 13:55
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В МИНОБОРОНЫ ПРОХОДИТ ПЕРСОНАЛЬНАЯ ВЫСТАВКА ГЕННАДИЯ БАРЦИЦ

Сухум. 13 октября 2022. Абхазия-Информ. Впервые в стенах Министерства обороны Абхазии проходит персональная выставка художника Геннадия Барциц, организованная руководителем культмассовых мероприятий Марией Абдоковой. Выставка приурочена к 30-летию Министерства обороны. Цель мероприятия – привлечь солдат к искусству и культуре.

«Хотелось, чтобы таких выставок  было больше. В дальнейшем планируем, что выставки пройдут в частях, чтобы военнослужащие получали развитие. Это передвижная выставка, я уже проводил такие по гарнизонам в РФ, и с удовольствием принял предложение минобороны Абхазии. Это и образовательный момент и эстетическое воспитание в армии», – сказал Геннадий Барциц.

Работы Геннадия Барциц представлены в частных  коллекциях России,  Праги , Польши, США и других стран. 

Прочитано 8 раз Последнее изменение Четверг, 13 октября 2022 14:00

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