В МИНОБОРОНЫ ПРОХОДИТ ПЕРСОНАЛЬНАЯ ВЫСТАВКА ГЕННАДИЯ БАРЦИЦ

Сухум. 13 октября 2022. Абхазия-Информ. Впервые в стенах Министерства обороны Абхазии проходит персональная выставка художника Геннадия Барциц, организованная руководителем культмассовых мероприятий Марией Абдоковой. Выставка приурочена к 30-летию Министерства обороны. Цель мероприятия – привлечь солдат к искусству и культуре.

«Хотелось, чтобы таких выставок было больше. В дальнейшем планируем, что выставки пройдут в частях, чтобы военнослужащие получали развитие. Это передвижная выставка, я уже проводил такие по гарнизонам в РФ, и с удовольствием принял предложение минобороны Абхазии. Это и образовательный момент и эстетическое воспитание в армии», – сказал Геннадий Барциц.

Работы Геннадия Барциц представлены в частных коллекциях России, Праги , Польши, США и других стран.