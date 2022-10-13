ГЛАВА МЧС СОВЕРШИЛ РАБОЧУЮ ПОЕЗДКУ В ВЫСОКОГОРНОЕ СЕЛО ПСХУ

Сухум. 13 октября 2022. Абхазия-Информ. Состоялась рабочая поездка министра по ЧС, генерал-лейтенанта Льва Квициния в высокогорное село Псху Сухумского района.

Начальник подчиненного пожарно-спасательного поста села, майор Сергей Зинченко, доложил министру о состоянии дел в подведомственном ему подразделении. Обсуждались вопросы пополнения существующего запаса топлива в канун наступления холодов и выпадения снега. Министр ознакомился с состоянием спецтехники и подготовкой личного состава пожарно-спасательного подразделения.