 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

В мире

НАЗВАНО НАСТОЯЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ПОГИБШИХ РОССИЙСКИХ ВОЕННЫХ В ЗОНЕ ПРОВЕДЕНИЯ СПЕЦОПЕРАЦИИ
сентября 21 2022

НАЗВАНО НАСТОЯЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ПОГИБШИХ РОССИЙСКИХ ВОЕННЫХ В ЗОНЕ ПРОВЕДЕНИЯ СПЕЦОПЕРАЦИИ

Сергей Шойгу впервые озвучил количество военных, которые погибли во время проведения специальной операции, направленной на…
ПУТИН ОБЪЯВИЛ О ЧАСТИЧНОЙ МОБИЛИЗАЦИИ В РОССИИ
сентября 21 2022
ПУТИН ОБЪЯВИЛ О ЧАСТИЧНОЙ МОБИЛИЗАЦИИ В РОССИИ
УМЕРЛА КОРОЛЕВА ЕЛИЗАВЕТА II
сентября 08 2022
УМЕРЛА КОРОЛЕВА ЕЛИЗАВЕТА II

Документы

РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020

РАСПОРЯЖЕНИЕ

"О внесении изменений в Распоряжение Президента Республики Абхазия от 30 июня 2020 года, № 250-рп…
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
июня 30 2020
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД
мая 12 2020
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД

Календарь событий

« Октябрь 2022 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

ГЛАВА МЧС СОВЕРШИЛ РАБОЧУЮ ПОЕЗДКУ В ВЫСОКОГОРНОЕ СЕЛО ПСХУ

Новости Четверг, 13 октября 2022 14:00
Оцените материал
(0 голосов)
ГЛАВА МЧС СОВЕРШИЛ РАБОЧУЮ ПОЕЗДКУ В ВЫСОКОГОРНОЕ СЕЛО ПСХУ

Сухум. 13 октября 2022. Абхазия-Информ. Состоялась рабочая поездка министра по ЧС, генерал-лейтенанта Льва Квициния в высокогорное село Псху Сухумского района.

Начальник подчиненного пожарно-спасательного поста села, майор Сергей Зинченко, доложил министру о состоянии дел в подведомственном ему подразделении. Обсуждались вопросы пополнения существующего запаса топлива в канун наступления холодов и выпадения снега. Министр ознакомился с состоянием спецтехники и подготовкой личного состава пожарно-спасательного подразделения.

В местной средней школе Лев Квициния интересовался соблюдением мер противопожарной безопасности учебного заведения.

По словам главы спасательного ведомства страны, обеспечение спасателей села Псху всем необходимым – одно из приоритетных направлений в работе министерства, ввиду особенностей местоположения и доступности данного населенного пункта. 

Прочитано 5 раз Последнее изменение Четверг, 13 октября 2022 14:02

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « В МИНОБОРОНЫ ПРОХОДИТ ПЕРСОНАЛЬНАЯ ВЫСТАВКА ГЕННАДИЯ БАРЦИЦ РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ В МУЗЕЕ НЕСТОРА ЛАКОБА ПЛАНИРУЕТСЯ ЗАВЕРШИТЬ К КОНЦУ ГОДА »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.