РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ В МУЗЕЕ НЕСТОРА ЛАКОБА ПЛАНИРУЕТСЯ ЗАВЕРШИТЬ К КОНЦУ ГОДА

На первом этаже музея располагаются служебные помещения: вестибюль, комната охраны, помещение для администрации, хранилище, конференц-зал, санузлы, гардеробная. На втором этаже будет четыре выставочных зала.

По информации Тванба, в здании заменят окна и входные двери. «Установленные еще в 2004 году белые стеклопакеты никак не вписываются в облик исторического здания. Мы заменим их на ламинированные под дерево. Вместо входных железных дверей будут установленные массивные деревянные двери. Все это требует дополнительного финансирования. Премьер-министр Александр Анкваб обещал помочь решить этот вопрос», – сказал Тванба.

Как известно, распоряжением Кабинета министров от 15 июля 2022 года на ремонтно-восстановительные работы в Доме-музее Нестора Лакоба было выделено 12 млн 829 тыс. 658 рублей из резервного фонда правительства.

На днях в музей приедут дизайнеры, которые обсудят с руководством музея вопросы организации внутреннего пространства. После завершения всех строительных работ группа специалистов из Новосибирска поможет с формированием экспозиции музея, включающей в себя в первую очередь личные вещи Нестора Лакоба и его семьи.

По словам директора музея, Людмилы Малия, формирование экспозиции потребует немало времени.

«Мы хотим, насколько это будет возможно, воссоздать точный интерьер каждой комнаты». Это и предметы мебели, и личные вещи», ­– сказала она.

Дом-музей Н. А. Лакоба был открыт в 1983 г. в городе Сухум, по адресу: улица Лакоба, 32. На этом месте располагается исторический особняк — дом купца О. И. Бостанджогло, построенный в 1909 г.

После установления советской власти в Абхазии в 1921 г., в особняке по ул. 4 Марта, д. 32 в период с 1923 по 1936 годы проживал выдающийся государственный деятель Абхазии Нестор Аполлонович Лакоба с семьей.

Здание музея Лакоба пострадало во время Отечественной войны народа Абхазии 1992 – 1993 гг.