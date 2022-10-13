СОСТОЯЛОСЬ ЗАСЕДАНИЕ ПАРЛАМЕНТСКОГО КОМИТЕТА ПО АГРАРНОЙ ПОЛИТИКЕ, ПРИРОДНЫМ РЕСУРСАМ И ЭКОЛОГИИ

Сухум. 13 октября 2022. Абхазия-Информ. В заседании Комитета, которое провел его председатель Тимур Бейя, приняли участие депутаты Парламента, директор Государственного управления «Государственная кадастровая палата» Темур Сангулия, начальник Государственного управления по землепользованию и кадастру Адамыр Ахуба, его заместитель Зураб Отырба и начальник государственно-правового управления Администрации президента Натела Ломия.

В соответствии с повесткой дня заседания был рассмотрен проект закона «О геодезической и картографической деятельности и пространственных данных», который регулирует отношения в сфере геодезической и картографической деятельности, включая поиск, сбор, хранение, обработку, предоставление и распространение пространственных данных, в том числе с использованием информационных систем.

Рассмотрев данный законопроект, депутаты приняли решение рекомендовать Парламенту утвердить его на ближайшем заседании сессии в первом чтении.

В ходе заседания Комитета депутаты обсудили вопросы:

– о предоставлении в аренду на 25 лет земельного участка площадью 0,40 га ООО «Торговый дом «Рубин» в Гагрском районе (пос. Бзыпта, ул. Эшба), для строительства торгового дома;

– об одобрении предложения Администрации Гулрыпшского района о переводе земельного участка площадью 0,06 га в с. Бабышира (ул. Чанба) из категории «земли сельскохозяйственного назначения» в категорию «земли населенных пунктов» для предоставления гр. Адлейба Б. Р. для индивидуального-жилищного строительства и обслуживания жилого дома;

– об одобрении предложения Администрации Гулрыпшского района о переводе земельного участка площадью 0,06 га в с. Гулрыпш (ул. Солнечная) из категории «земли сельскохозяйственного назначения» в категорию «земли населенных пунктов» для предоставления гр. Кобахия Г. А. для дачного строительства;

– о предоставлении земельного участка площадью 0,01 га на срок действия Соглашения между Российской Федерацией и Республикой Абхазия Пограничной службе ФСБ РФ под размещение сооружений водозабора в Гагрском районе (с. Махадыр, ул. Партизанская);

– об одобрении предложения Администрации Очамчырского района о переводе земельного участка площадью 12,0 га в селе Кындыг из категории «земли сельскохозяйственного назначения» в категорию «земли рекреационного населенных пунктов» для последующего предоставления в постоянное пользование земельного участка площадью 20,0 га обществу с ограниченной ответственностью «Жемчужина-2010» для строительства санаторно-курортного комплекса.

По итогам обсуждения Комитетом было принято решение вынести данные вопросы на рассмотрение заседания сессии Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия.

В рамках повестки дня заседания был рассмотрен проект Закона Республики Абхазия «О сельском хозяйстве Республики Абхазия», принятый в первом чтении 9 июня 2021 года. Члены Комитета по аграрной политике, природным ресурсам и экологии решили продолжить работу над данным законопроектом.

Об этом сообщает сайт Парламента.