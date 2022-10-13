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Абхазия Информ

В МОСКВЕ В КАМЕРНОМ ЗАЛЕ ДОМА МУЗЫКИ СОСТОИТСЯ КОНЦЕРТ «PIANODUO&ORCHESTRA»

Новости Четверг, 13 октября 2022 14:17
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В МОСКВЕ В КАМЕРНОМ ЗАЛЕ ДОМА МУЗЫКИ СОСТОИТСЯ КОНЦЕРТ «PIANODUO&amp;ORCHESTRA»

Сухум. 13 октября 2022. Абхазия-Информ. В рамках Культурного сезона «Россия – Абхазия 2022» 26 октября в 19:00 в Камерном зале Дома музыки состоится концерт «PianoDuo&Orchestra» c участием фортепианного дуэта – народной артистки Республики Абхазия Нинель Бжания и заслуженной артистки Республики Абхазия Гулизы Авидзба.

Вместе с дуэтом выступят Государственный камерный оркестр Республики Абхазия под руководством художественного руководителя и главного дирижера, народного артиста Республики Абхазия Давида Терзяна и Государственная капелла Москвы имени Вадима Судакова под руководством заслуженного артиста России и Республики Абхазия Анатолия Судакова.

В программе концерта – сочинения разных эпох: от шедевров барокко до современных аранжировок популярной музыки. Прозвучат произведения Вивальди, Баха, Бизе, Сен-Санса, Прокофьева, Хачатуряна, Бабаджаняна, Чепелянского, Космы, саундтреки из кинофильмов.

Прочитано 4 раз Последнее изменение Четверг, 13 октября 2022 14:21

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