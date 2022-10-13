ПРЕЗЕНТАЦИЯ КНИГИ «ПУТЬ ПУТИНА» РАФАЭЛЯ ГУСЕЙНОВА

Сухум. 13 октября 2022. Абхазия-Информ. 14 октября в 17:00 в фойе Абхазского государственного драматического театра им. С. Чанба состоится презентация книги «Путь Путина» автора Рафаэля Гусейнова.

Спикеры презентации: Степашин Сергей Вадимович – президент Российского книжного союза, председатель Правления РКС; Палько Леонид Леонидович – генеральный директор издательства ООО «Вече»; Косоуров Виктор Семенович – советник Президента РКС.

В основу книги легли десять больших интервью, которые состоялись с ноября 2021 по июль 2022 года. Эти продолжительные беседы позволят раскрыть новые краски в образе самого популярного российского политика XXI века.