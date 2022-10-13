Сухум. 13 октября 2022. Абхазия-Информ. Президент Абхазии, главнокомандующий Вооруженными силами Абхазии Аслан Бжания принял участие в заседании штаба территориальной обороны.

На заседании в Минобороны с участием представителей силового блока обсуждалась военно-политическая обстановка. Заслушаны доклады о практических мероприятиях по улучшению мобилизационной подготовки, материально-техническом обеспечении армии и др.