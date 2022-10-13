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Абхазия Информ

В ПАРЛАМЕНТЕ ОБСУДИЛИ ВОПРОСЫ ОПИСАНИЯ И ПОРЯДКА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СИМВОЛИКИ АБХАЗИИ

Новости Четверг, 13 октября 2022 20:36
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В ПАРЛАМЕНТЕ ОБСУДИЛИ ВОПРОСЫ ОПИСАНИЯ И ПОРЯДКА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СИМВОЛИКИ АБХАЗИИ

Сухум. 13 октября 2022. Абхазия-Информ. На расширенном заседании  парламентского Комитета по культуре, делам молодёжи и спорту обсудили вопросы, связанных с описанием и порядком официального использования государственной символики.

В заседании комитета, которое вел его председатель Венори Бебия, приняли участие министр культуры Даур Кове,  сестра художника, автора эскизов государственной символики Абхазии Валерия Гамгия  (29.09.1944 – 21.10.1992 гг.) Люся Гамгия  и скульптор Амиран Адлейба.

В ходе заседания были подняты темы, касающиеся применения действующих законов «О Государственном гербе Республики Абхазия» и «О Государственном флаге Республики Абхазия», а также вопросы описания флага и герба.

Прочитано 9 раз Последнее изменение Четверг, 13 октября 2022 21:07

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