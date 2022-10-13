ЗАДЕРЖАН ЗА ЖЕСТОКОЕ ОБРАЩЕНИЕ С ЖИВОТНЫМ

Сухум. 13 октября 2022. Абхазия-Информ. По факту жестокого обращения с животным, повлекшим его увечье, совершенное из хулиганских побуждений в соответствии с ч. 1 ст. 243 УК РА возбуждено уголовное дело в отношении жителя с. В. Эшера Хварцкия Мурата Беслановича 1990 г.р.

Согласно материалам уголовного дела, вышеназванный гражданин 11 октября, примерно в 11 часов утра в г. Сухум, двигаясь верхом на коне по улице Дзидзария поднялся на надземный переход, расположенный на территории железнодорожного вокзала, где, имея прямой преступный умысел на причинение физических увечий и страданий животного, из хулиганских побуждений нанес жеребцу множество ударов руками и ногами в область туловища и головы. Далее, злоумышленник, продолжая открыто нарушать общественный порядок на указанной лошади вошел в косметологический салон, а в последствии, и в общественный транспорт – автобус, когда водитель осуществлял высадку и посадку пассажиров на остановке по ул. Имама Шамиля.

Мурат Хварцкия был задержан сотрудниками УУР МВД РА совместно с уголовным розыском столичного УВД.

13 октября Сухумским городским судом в отношении гражданина Хварцкия вынесено постановление о признании виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 173 КоАП РА по факту злостного неповиновения законным требованиям сотрудников милиции, и назначено административное наказание в виде ареста сроком на 6 суток.

Согласно ветеринарного акта специалиста Управления ветеринарии г. Сухум и Сухумского района, при осмотре жеребца установлено, что в углах ротовой полости животного присутствуют разрывы с запёкшейся кровью, хромота правой передней конечности, а так же опухоль на задней левой конечности с небольшой хромотой. Данные увечья указывают на жестокое обращение с животным. Пострадавшая лошадь передана на содержание и лечение в конный клуб «Надежда».

Расследование уголовного дела в отношении Хварцкия М. Б. проводит отдел дознания УВД по г. Сухум.

Об этом сообщает сайт МВД Абхазии.