ЭДУАРД БУТБА ВСТРЕТИЛСЯ С НОВЫМ ГЛАВОЙ МИССИИ МККК В АБХАЗИИ

Сухум. 13 октября 2022. Абхазия-Информ. Министр здравоохранения Эдуард Бутба встретился с новым главой миссии Международного Комитета Красного Креста в Республике Абхазия Родриго де Резенде. Во встрече также приняли участие и бывший глава миссии МККК Натан Рейес, помощник министра здравоохранения Роланд Гамисония, помощник главы миссии МККК в Абхазии Борис Казанба.

Эдуард Бутба отметил, что рад познакомиться с Радриго де Резанде.

«МККК очень помогла Абхазии во время пандемии коронавирусной инфекции, и мы это ценим», – отметил Бутба.

Со своей стороны Родриго де Резенде подчеркнул, что и впредь готовы к взаимодействию с Минздравом РА и оказанию посильной помощи.

На встрече обговорили и возможность приобретения оборудования при поддержке МККК для Республиканского Центра по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями МЗ РА.