СОСТОЯЛСЯ ОТБОР ПРЕТЕНДЕНТОВ НА УЧАСТИЕ В МЕЖДУНАРОДНОМ МОЛОДЕЖНОМ ФОРУМЕ «ВМЕСТЕ СОЗДАВАЯ БУДУЩЕЕ»

В состав комиссии вошли: заместитель председателя Госкомитета Мадина Воуба, замминистра просвещения и языковой политики Ада Кварчелия, сотрудник Всемирно абхазо-абазинского конгресса Эсма Квициния и старший референт департамента по взаимодействию с международными организациями Министерства иностранных дел Абхазии Астанда Патарая.

Сухум. 14 октября 2022. Абхазия-Информ. В Госкомитете по делам молодежи и спорту состоялось заседание конкурсной комиссии по отбору претендентов на участие в Международном молодежном форуме «Вместе создавая будущее», который пройдет в Очамчыре с 21 по 26 октября.

Главной задачей конкурсной комиссии было рассмотреть поступившие заявки, по результатам собеседования отобрать молодых людей, которые станут участниками форума.

Заявки на участие были поданы от представителей учебных заведений и активистов общественных организаций Абхазии. Претенденты рассказывали о своих достижениях и планах, профессиональных и личных ожиданиях от участия в форуме. По результатам конкурсного отбора, в соответствии с утвержденными критериями, был определен состав участников форума.

Отметим, что свое участие в форуме уже подтвердили делегации из Северной и Южной Осетии, Сирии, Карачаево-Черкесской Республики, Донецкой Народной Республики и Тамбова.

Напомним, что программа форума будет построена вокруг следующих направлений: медиа, молодежные советы и самоуправление, волонтерство и проектная деятельность. В рамках форума пройдут тематические площадки для обмена опытом.

Отметим, что грант на реализацию проекта был выигран сотрудником Центра стратегических исследований при президенте Абхазии Камугом Габрава по итогам грантового конкурса Фонда поддержки публичной дипломатии им. А. Горчакова на площадке Международного молодежного форума «Евразия Global» в Оренбурге в 2022 году. Выигранная сумма составляет 300 000 рублей.

Государственный комитет РА по делам молодежи и спорту оказывает форуму финансовую и организационную поддержку.