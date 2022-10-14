ПОЗДРАВЛЕНИЕ АСЛАНА БЖАНИЯ КОЛЛЕКТИВУ АГУ

Аԥсны Аҳәынҭқарра аргылараҿы ауниверситет алагала даара иҳаракуп. Аҵара - лашароуп, аҵарадара – лашьцароуп. Аҿар анаҳааӡа, адырра ҳаракы анраҳҭа, ҳԥеиԥшгьы лашахоит.



Ауниверситет аҿы аус зуа иҭабуп ҳәа шәасҳәоит шәџьабаазы. Ҷыдала иазгәасҭоит аректор, зыхьӡ Аԥсны анҭыҵ акыр инеихьо аҵарауаҩ Алеко Алықьса-иԥа шәлагала. Ауниверситет аихьӡарақәа акыр хаҭала ишәыбзоуроуп. Шәара аԥхьа шәнаргылан, арҵаҩцәа, аҿар, ишәзеиӷьасшьоит ақәҿиарақәа, аҭынчра, аизҳара.



Уважаемый Алеко Алексеевич, дорогие преподаватели, студенты, аспиранты,

Поздравляю вас со знаменательным юбилеем – 90-летием университета.



Роль образования в современном мире крайне высока. У Абхазского государственного университета особая миссия. Это – образовательный, научный центр нашей страны, центр по подготовке интеллектуального ресурса. АГУ является кузницей кадров для всей республики.



У нас прекрасная молодежь. Многие из сегодняшних студентов завтра будут работать на государственной службе. Убежден, целеустремленные и талантливые, вы выйдете из университета высококвалифицированными специалистами. Чем больше сил вы приложите к получению новых знаний, тем интереснее и насыщеннее будет ваша дальнейшая профессиональная жизнь.



Уважаемый Алеко Алексеевич, Вы совместно с профессорско-преподавательским составом делаете все возможное для повышения качества образования.

История университета связана теснейшим образом с историей страны, с борьбой нашего народа за свободу. Преподаватели и студенты АГУ были в рядах тех, кто отстаивал национальные интересы и неотъемлемые права нашего народа. Во время Отечественной войны народа Абхазии девяносто четыре сотрудника и студента пали смертью храбрых, защищая Родину.



Дорогие друзья, убежден, что Абхазский государственный университет будет всегда держать самую высокую планку, идти в ногу со временем, продолжая лучшие традиции, и передавая опыт, накопленный за эти годы.

Подготовка специалистов – это заслуга педагогического коллектива. Сегодня мной подписан ряд Указов о присвоении почетных званий и награждении высшей государственной наградой орденом «Ахьдз-Апша» преподавателей университета.



От всей души желаю Абхазскому государственному университету успехов, неиссякаемой творческой и научной мысли».

Об этом сообщает сайт президента.