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Абхазия Информ

ПОЗДРАВЛЕНИЕ АСЛАНА БЖАНИЯ КОЛЛЕКТИВУ АГУ

Новости Пятница, 14 октября 2022 15:29
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ПОЗДРАВЛЕНИЕ АСЛАНА БЖАНИЯ КОЛЛЕКТИВУ АГУ

Сухум. 14 октября 2022. Абхазия-Информ. Президент Абхазии Аслан Бжания принял участие в торжественном мероприятии по случаю 90-летнего юбилея Абхазского государственного университета. В своем выступлении глава государства сказал:
«Ҳаҭыр зқәу Алеко Алықьса-иԥа, аҵарауаа, астудентцәа, аспирантцәа. Гәыкала ишәыдысныҳәалоит Аԥснытәи аҳәынҭқарратә университет ԥшьынҩажәи жәаба шықәса ахыҵра! 

Аԥсны Аҳәынҭқарра аргылараҿы ауниверситет алагала даара иҳаракуп. Аҵара - лашароуп, аҵарадара – лашьцароуп. Аҿар анаҳааӡа, адырра ҳаракы анраҳҭа, ҳԥеиԥшгьы лашахоит.

Ауниверситет аҿы аус зуа иҭабуп ҳәа шәасҳәоит шәџьабаазы. Ҷыдала иазгәасҭоит аректор, зыхьӡ Аԥсны анҭыҵ акыр инеихьо аҵарауаҩ Алеко Алықьса-иԥа шәлагала. Ауниверситет аихьӡарақәа акыр хаҭала ишәыбзоуроуп. Шәара аԥхьа шәнаргылан, арҵаҩцәа, аҿар, ишәзеиӷьасшьоит ақәҿиарақәа, аҭынчра, аизҳара.

Уважаемый Алеко Алексеевич, дорогие преподаватели, студенты, аспиранты, 

Поздравляю вас со знаменательным юбилеем – 90-летием университета.

Роль образования в современном мире крайне высока. У Абхазского государственного университета особая миссия. Это –  образовательный, научный центр нашей страны, центр по подготовке интеллектуального ресурса. АГУ является кузницей кадров для всей республики.  

У нас прекрасная молодежь. Многие из сегодняшних студентов завтра будут работать на государственной службе. Убежден, целеустремленные и талантливые, вы выйдете из университета высококвалифицированными специалистами. Чем больше сил вы приложите к получению новых знаний, тем интереснее и насыщеннее будет ваша дальнейшая профессиональная жизнь. 

Уважаемый Алеко Алексеевич, Вы совместно с профессорско-преподавательским составом делаете все возможное для повышения качества образования.

История университета связана теснейшим образом с историей страны, с борьбой нашего народа за свободу. Преподаватели и студенты АГУ были в рядах тех, кто отстаивал национальные интересы и неотъемлемые права нашего народа. Во время Отечественной войны народа Абхазии девяносто четыре сотрудника и студента пали смертью храбрых, защищая Родину. 

Дорогие друзья, убежден, что Абхазский государственный университет будет всегда держать самую высокую планку, идти в ногу со временем, продолжая лучшие традиции, и передавая опыт, накопленный за эти годы. 

Подготовка специалистов – это заслуга педагогического коллектива. Сегодня мной подписан ряд Указов о присвоении почетных званий и награждении высшей государственной наградой орденом «Ахьдз-Апша» преподавателей университета. 

От всей души желаю Абхазскому государственному университету успехов, неиссякаемой творческой и научной мысли».

Об этом сообщает сайт президента.

Прочитано 5 раз Последнее изменение Пятница, 14 октября 2022 15:43

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