АГУ ОТМЕЧАЕТ СВОЙ 90-ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ

«Наш коллектив – самый многочисленный в республике. Если иметь в виду тех, кто окончил наш вуз, работает, учится или собирается учиться в нем, то получится, что во всей Абхазии очень мало семей, которые не были бы связаны некой нитью с университетом. Многие государственные и общественные деятели, депутаты, научные и творческие работники – выпускники нашего вуза», – отметил ректор.

Сухум. 14 октября 2022. Абхазия-Информ. В Абхазском Государственном университете состоялось торжественное собрание, посвященное главному вузу Республики Абхазия. Ректор АГУ Алеко Гварамия поздравил коллег и студентов с юбилеем. Он рассказал об основных вехах в истории АГУ, сегодняшнем дне университета и перспективных планах.

По словам Гварамия, «образование должно стать у нас национальной идеей».

«Мы должны проникнуться осознанием этого. Часто говорим: «Молодежь – наше будущее». Но как молодые люди должны стать нашим будущим? Только через получение хорошего воспитания и достойного обучения. Это и есть образование», – подчеркнул Алеко Гварамия.

Ректор АГУ также отметил, что возглавляемый им вуз «открыт для обсуждения любых государственных проблем, какими бы сложными и неразрешимыми они ни казались».

Гварамия пожелал г всем здоровья, благополучия, достижения намеченных целей, оптимизма и уверенности в будущем.

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ВЫСТУПЛЕНИЕ РЕКТОРА АГУ АЛЕКО ГВАРАМИЯ НА ТОРЖЕСТВЕННОМ СОБРАНИИ, ПОСВЯЩЕННОМ 90-ЛЕТИЮ УНИВЕРСИТЕТА

АБХАЗСКОМУ ГОСУДАРСТВЕННОМУ УНИВЕРСИТЕТУ 90 ЛЕТ

Дорогие коллеги, уважаемые гости!

Мы отмечаем свой юбилей в условиях сложной военно-политической обстановки в мире. Но жизнь продолжается.

Судьбу нашего национального вуза невозможно рассматривать в отрыве от судьбы народа Абхазии. И в советское время, и после развала СССР было очень много трудностей, трагедий, различных потрясений, но наш народ, наш вуз выходили из них с честью. Всегда приходили к нам на помощь братья, друзья, коллеги.

Сегодня нашу радость разделяют с нами: Президент Республики Абхазия Аслан Бжания, выполняющий функции Учредителя университета, спикер Народного собрания Лаша Ашуба, Премьер-министр Александр Анкваб, депутаты Парламента нынешнего созыва, а также ряд депутатов Верховного Совета Абхазии 1991-1996 гг., который в народе называют «золотым», руководители министерств и ведомств, послы Российской Федерации, Южной Осетии и Приднестровья, политические и общественные деятели, представители академической науки, работники культуры, поэты и писатели. К нам приехали делегации различных университетов и научных учреждений России, наши коллеги и друзья. Позвольте от имени коллектива сердечно приветствовать всех участников юбилея.

После Отечественной войны народа Абхазии многие российские университеты помогли нам выжить и твердо встать на путь развития. В этом плане особо хочу отметить и поблагодарить ректора главного вуза России, выдающегося ученого, великого ректора и большого друга нашего университета Виктора Антоновича Садовничего.

В этот день мне особенно приятно приветствовать наших студентов и выпускников, родной коллектив и, в первую очередь, ветеранов университета.

Наш коллектив – самый многочисленный в республике. Если иметь в виду тех, кто окончил наш вуз, работает, учится или собирается учиться в нем, то получится, что во всей Абхазии очень мало семей, которые не были бы связаны некой нитью с университетом. Многие государственные и общественные деятели, депутаты, научные и творческие работники – выпускники нашего вуза.

Дорогие коллеги!

В современном мире позиция государства определяется не только обширностью территории, численностью населения, военной мощью, но и в не меньшей степени его интеллектуальным развитием, то есть уровнем науки и образования.

Задача сохранения языка, культуры, многовековых национальных традиций – это миссия университета как национального вуза. С другой стороны, это центр кристаллизации мировой научной мысли, передовых технологий и их передачи молодому поколению.

История нашего вуза начинается с 1932 года, когда Постановлением Наркомпроса Абхазии был открыт Сухумский государственный педагогический институт им. А. М. Горького, первым директором которого был Андрей Максимович Чочуа, внесший весомый вклад в развитие образования в Абхазии.

В первые годы на трех факультетах института – физико-математическом, химико-биологическом, общественно-литературном, работали всего 17 преподавателей, обучались 85 студентов.

Усилиями народных просветителей, многих ученых и государственных деятелей создавалась база для становления пединститута, а затем и преобразования его в университет. Среди них – Дмитрий Гулиа, Самсон Чанба, Нестор Лакоба, Андрей Чочуа, Симон Басариа, Антон Чукбар, Фома Эшба, Кондрат Дзидзария, Платон Шакрыл, Симон Ашхацава, Арсен Хашба, Владимир Кукба, Симон Джанашиа, Николай Патеипа, Владимир Данкевич, Георгий Соселия, Иван Запорожский, Гавриил Дубровин, Борис Добрынин, Владимир Челидзе, Александр Дудко, Акибей Хонелия, Георгий Дзидзария, Зураб Анчабадзе, Шалва Инал-ипа, Борис Тарба, Альфред Колаковский, Борис Лапин, Ираклий Гвердцители, Нури Акаба, Валериан Кобахия, Баграт Шинкуба, Хухут Бгажба, Константин, Тамара и Екатерина Шакрыл, Юрий Воронов, Борис Адлейба и другие.

Преобразование института в университет в 1979 году – это особая страница истории национально-освободительной борьбы абхазского народа. Известное письмо интеллигенции, получившее в народе название «Письмо 130-ти», стало выражением борьбы многих поколений за права абхазского народа.

Особо хочу отметить первого Президента страны – выпускника нашего вуза В. Г. Ардзинба. Известный ученый-востоковед, политик, патриот, лидер нации, он более чем кто-либо понимал, что образование является могучим средством прогресса общества, развития науки, культуры и духовности, выдвигал на передний план внимание и заботу об образовании как приоритетном принципе строительства государства.

С 2006 года начинается новый отсчет в истории развития нашего вуза. Указом второго Президента РА С.В. Багапш Абхазский государственный университет стал автономным самоуправляемым высшим учебным заведением, а функции его учредителя выполняет Президент страны. Это решение дало возможность университету самостоятельно определять вектор развития вузовского образования, а также оперативно решать важные задачи образования и науки.

Мы всегда ощущали поддержку также и со стороны других президентов – Александра Анкваба и Рауля Хаджимба.

Краткая история нашего вуза в лицах и фактах будет продемонстрирована в ходе сегодняшнего мероприятия. Она также освещена в изданиях, подготовленных к юбилею. Отмечу только то, что в коллективе бережно относятся к своей истории и сложившимся традициям, хранят память о тех, кто в разные периоды жизни страны, несмотря на тяжёлые испытания, оставались патриотами и посвящали свою жизнь образованию и воспитанию молодёжи. Мы никогда не забудем наших преподавателей и студентов, павших смертью храбрых за свободу и независимость Абхазии в ходе Отечественной войны 1992-1993 года. Мы всегда будем помнить имена студентов и преподавателей, добровольцев Северного Кавказа и Юга России, наших соотечественников из Турции, Сирии, Иордании – всех, кто принес мир нашему народу и славу нашему вузу!

Юбилей – это не только праздничное мероприятие, но и глубокий анализ, оценка реалий сегодняшнего дня, перспектив развития вуза и страны через научное и кадровое обеспечение. В течение юбилейного года были проведены международные научные конференции, круглые столы, семинары, концерты, фестивали, конкурсы. Опубликованы монографии и научные статьи сотрудников и студентов университета, в частности Юбилейный сборник научных трудов профессорско- преподавательского состава и сборник НОСАМУ – научного общества студентов, аспирантов и молодых ученых АГУ.

Наш национальный университет динамично развивается, несмотря на все трудности послевоенных лет. Открываются новые кафедры, направления подготовки, специальности, научные и другие центры. Так, в 2000 году в АГУ был создан Центр повышения квалификации и переподготовки специалистов, которому в 2007 году был присвоен статус Республиканского; в 2003 году открыты специальность «Международные отношения» и кафедра Истории и теории международных отношений; в 2011 году при АГУ был создан Центр нартоведения и полевой фольклористики; в 2012 году – Психолого-педагогический центр; в 2013 году – учебно-методический отдел; научно-культурный Центр им. Ю.Н. Воронова; пресс-служба университета; с 2015 года в целях повышения статуса государственного языка проведена реорганизация кафедры абхазского языка, на базе ее образованы две кафедры - для специальных и неспециальных направлений подготовки; в 2016 году создано Отделение искусств, которое на днях стало полноценным факультетом. С 2018 года функционирует Центр лингвистики и информационных технологий, который представляет собой сообщество специалистов – ученых, работников Абхазского государственного университета для решения комплекса научных и специальных образовательных задач по внедрению абхазского языка во все сферы жизни и деятельности государства согласно его статусу государственного. А совсем недавно в целях улучшения взаимодействия университета со СМИ, общественными и профессиональными организациями, совершенствования информационной деятельности университета, мы реорганизовали пресс-службу и редакцию газеты «Абхазский университет» в структурное подразделение – Отдел информации и медиакоммуникаций АГУ.

Абхазский государственный университет работает по российским образовательным стандартам с учетом национальных особенностей. Нужно также отметить, что с 2003 года мы работали по Болонской системе по схеме «4+1+1», а не «4+2». После известных событий в связи со специальной военной операцией на Украине, когда Россию исключили из этой международной системы, среди специалистов образовательной сферы стали звучать мнения о том, что нужно создавать свою национальную систему образования с сохранением бакалавриата, специалитета и магистратуры. Фактически это то, чем мы занимались все эти годы, сохранив специалитет во всех направлениях.

Сохраняя фундаментальность, мы уделяем большое внимание современным подходам к образовательному процессу и научно-исследовательским проектам. Решая задачи интеграции науки и образования, вовлекаем студентов к решению практических задач. В этом ключевая роль принадлежит базовым кафедрам АГУ, открытым во всех академических институтах страны. Жесткие задачи, которые ставит перед нами жизнь, мы стараемся решать своевременно и, по возможности, в полном объеме. Мы понимаем и разделяем ответственность за положение дел в стране и поэтому прикладываем максимум усилий по научному сопровождению государственных программ и подготовку профессиональных кадров.

Могу смело сказать, что большая часть наших студентов не подводит свой университет: наши воспитанники чтут традиции, демонстрируют высокие достижения в учебе, студенческой науке, спорте, художественной самодеятельности. Среди выпускников университета - видные ученые и педагоги, политические и общественные деятели, спортсмены, поэты, писатели, артисты, художники, бизнесмены, руководители крупных фирм, производственных предприятий и объединений. Многие из них находятся в этом зале.

Я выражаю искреннюю благодарность нашим ветеранам, а в их лице всем, кто долгие годы добросовестно трудится в университете. Их колоссальный, бесценный труд стал основой нашего современного государства. Доброго вам здоровья, дорогие наши ветераны! Кто-то из вас на заслуженном отдыхе, кто-то еще продолжает трудиться в университете. Низкий всем вам поклон.

К празднованию 90-летнего юбилея по многим направлениям вузовской деятельности мы подошли с достойными результатами и настроены на поступательное развитие.

Наш университет продолжает тесно сотрудничать в образовательной, научной, культурной сферах со многими вузами и научными учреждениями. Прежде всего, это ведущие университеты России. Сотрудничество осуществляется как через Евразийскую ассоциацию университетов, Ассоциацию классических университетов РФ, Ассоциацию университетов новейших независимых государств, Международный консорциум «Большой Кавказ», Оксфордский академический союз, так и на основе прямых договоров. Особые отношения у нас сложились с Московским государственным университетом. Ректор МГУ – почетный гражданин Абхазии и кавалер Ордена «Ахьдз-Апша» I степени В.А. Садовничий, коллектив МГУ и в период войны, и в сложнейшие послевоенные годы, и сегодня оказывают поддержку и помощь нашему университету.

Братские отношения у нас с вузами Северного Кавказа и юга России. Наши народы всегда вместе преодолевали тяжелые испытания и щедро делились радостями. Мы никогда не забудем тех, кто по призыву президента Конфедерации народов Кавказа Ю.М. Шанибова, профессора АГУ, и его соратников в годы войны стали плечом к плечу с абхазским народом, активно влились в ряды добровольцев. Дети добровольцев обучались в нашем вузе, сегодня мы готовы принять и их внуков, для них всегда открыты двери нашего университета.

В новых условиях возникали новые задачи, решение которых невозможно было бы без мобилизации ресурсов и концентрации усилий всего общества.

В 2017 году был произведен капитальный ремонт корпусов нашего университета. Это стало возможно благодаря российско-абхазскому сотрудничеству в рамках Комплексного плана, а затем и Инвестиционной программы. От имени коллектива и студенчества нашего вуза мы выражаем за это благодарность Президенту России В.В. Путину, Правительству Российской Федерации и руководству нашей страны.

В 2018 году заключено соглашение между правительством РФ и правительством РА о взаимном признании образования и (или) квалификаций.

В настоящее время в АГУ 9 факультетов, 42 кафедры. В вузе работают более 500 преподавателей, обучается около трех тысяч студентов.

В университете активно развиваются научно-исследовательские проекты, как в области гуманитарных, так и естественных наук. Хорошей традицией стали организация и проведение множества международных и республиканских научных конференций.

Нам предстоит большая работа по повышению качества подготовки кадров, способных радикально влиять на процесс развития нашей государственности. В этом мы видим свою основную задачу, с нею мы обязаны справиться, но и государство, и общество должны более бережно и доверительно относиться к нам.

Я много раз говорил, хочу и сейчас повторить: «Образование должно стать у нас национальной идеей». Мы должны проникнуться осознанием этого. Часто говорим: «Молодежь – наше будущее». Но как молодые люди должны стать нашим будущим? Только через получение хорошего воспитания и достойного обучения. Это и есть образование.

Абхазский госуниверситет открыт для обсуждения любых государственных проблем, какими бы сложными и неразрешимыми они ни казались. В зале присутствуют представители политических партий, общественных движений, люди разных, зачастую противоположных взглядов. Мы благодарны вам за понимание и поддержку и призываем всех к терпимости, доброте, взаимоуважению, всему тому, что присуще «Апсуара».

Уважаемые участники торжественного заседания! В заключение позвольте еще раз поздравить вас с юбилеем.

Дай Бог всем здоровья, благополучия, достижения намеченных целей, оптимизма и уверенности в будущем!

Об этом сообщает ИА Апсныпресс.