АЛЕКСАНДР АНКВАБ ПОЗДРАВИЛ АБХАЗСКИЙ ГОСУНИВЕРСИТЕТ С ЮБИЛЕЕМ
Сухум. 14 октября 2022. Абхазия-Информ. Премьер-министр Александр Анкваб поздравил ректора, профессорско-преподавательский состав и студентов Абхазского государственного университета с юбилеем. В тексте поздравления говорится:
«Дорогие друзья, поздравляю с 90-летием главного центра высшего образования страны!
У первого абхазского вуза богатая история, прочные традиции, сформированные и устоявшиеся усилиями многих поколений блестящих ученых, замечательных преподавателей, талантливых студентов и выпускников. Их непрерывная связь с колыбелью национальных кадров, преданность высоким идеям при любых трудностях, которыми насыщена наша история, и создали АГУ тот авторитет и уважение, которыми мы по праву гордимся.
Сухумскому педагогическому институту, преобразованному затем в Абхазский университет, судьба отвела особую роль и предназначение: в стенах флагмана высшего образования страны теплилась и находила мощную поддержку абхазская надежда – на достижение свободы и независимости через национально-освободительное движение. И это стало опорой возрождения абхазской государственности.
Ее, нашу государственность, не щадя себя, защищали преподаватели и студенты АГУ в Отечественной войне народа Абхазии. Многие отдали свои жизни за день сегодняшний. А ветераны-преподаватели вернулись в родной университет и продолжают служить науке и воспитывать новые поколения специалистов.
Сегодня перед университетом большие перспективы, он активно развивается, внедряет инновационные образовательные программы, реализует научно-исследовательские проекты, в том числе совместно с ведущими российскими научно-образовательными центрами, дает своим воспитанникам необходимые знания.
Наш выдающийся ученый, ректор Абхазского университета Алеко Алексеевич Гварамия и его коллеги всегда ставят перед собой высокие цели и успешно их достигают.
Желаю вам, дорогие друзья, профессиональных успехов, новых открытий, здоровья и благополучия.
С юбилеем, наш родной университет!»