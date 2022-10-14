АЛЕКСАНДР АНКВАБ ПОЗДРАВИЛ АБХАЗСКИЙ ГОСУНИВЕРСИТЕТ С ЮБИЛЕЕМ

Сухум. 14 октября 2022. Абхазия-Информ. Премьер-министр Александр Анкваб поздравил ректора, профессорско-преподавательский состав и студентов Абхазского государственного университета с юбилеем. В тексте поздравления говорится:

У первого абхазского вуза богатая история, прочные традиции, сформированные и устоявшиеся усилиями многих поколений блестящих ученых, замечательных преподавателей, талантливых студентов и выпускников. Их непрерывная связь с колыбелью национальных кадров, преданность высоким идеям при любых трудностях, которыми насыщена наша история, и создали АГУ тот авторитет и уважение, которыми мы по праву гордимся.

Сухумскому педагогическому институту, преобразованному затем в Абхазский университет, судьба отвела особую роль и предназначение: в стенах флагмана высшего образования страны теплилась и находила мощную поддержку абхазская надежда – на достижение свободы и независимости через национально-освободительное движение. И это стало опорой возрождения абхазской государственности.

Ее, нашу государственность, не щадя себя, защищали преподаватели и студенты АГУ в Отечественной войне народа Абхазии. Многие отдали свои жизни за день сегодняшний. А ветераны-преподаватели вернулись в родной университет и продолжают служить науке и воспитывать новые поколения специалистов.

Сегодня перед университетом большие перспективы, он активно развивается, внедряет инновационные образовательные программы, реализует научно-исследовательские проекты, в том числе совместно с ведущими российскими научно-образовательными центрами, дает своим воспитанникам необходимые знания.

Наш выдающийся ученый, ректор Абхазского университета Алеко Алексеевич Гварамия и его коллеги всегда ставят перед собой высокие цели и успешно их достигают.

Желаю вам, дорогие друзья, профессиональных успехов, новых открытий, здоровья и благополучия.

С юбилеем, наш родной университет!»