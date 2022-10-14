УКАЗЫ И НАГРАЖДЕНИЯ ПРЕЗИДЕНТА АБХАЗИИ
Сухум. 14 октября 2022. Абхазия-Информ. Указами президента Аслана Бжания присвоено:
Почетное звание «Заслуженный деятель науки Республики Абхазия» кандидату исторических наук, доценту кафедры истории, археологии и этнологии Абхазии, декану исторического факультета Абхазского государственного университета Габелия Алику Николаевичу – за многолетнюю научно-практическую деятельность, подготовку квалифицированных специалистов;
Почетное звание «Заслуженный юрист Республики Абхазия» Ходжашвили Людмиле Платоновне – за заслуги в укреплении законности и правопорядка, защите прав и законных интересов граждан и организаций, высокий профессионализм.
За заслуги в педагогической и научной деятельности, значительный вклад в подготовку высококвалифицированных специалистов почетное звание «Заслуженный работник высшей школы Республики Абхазия» присвоено сотрудниками Абхазского государственного университета:
АБУХБА Андрею Мустафаевичу – доценту;
АЙБА Эльзе Александровне – кандидату биологических наук,доценту;
АХУБА Ларисе Отаровне – кандидату биологических наук, доценту;
АНУА Ринетте Георгиевне – кандидату педагогических наук, доценту;
БЕБИЯ Сергею Михайловичу – доктору биологических наук, профессору;
БГАЖБА Олегу Хухутовичу – доктору исторических наук, профессору;
ВАРДАНИЯ Гудисе Ирадионовичу – кандидату исторических наук, доценту;
ГУМБА Раисе Максимовне – старшему преподавателю кафедры педагогики и методики начального образования;
ГУБЛИЯ Раисе Константиновне – кандидату филологических наук, почетному профессору;
ГАБЕЛИЯ Лаше Сергеевичу – доценту;
ГАМИСОНИЯ Эмме Алексеевне – кандидату философских наук, доценту;
ГУМБА Хуте Мсуратовичу – доктору экономических наук, профессору;
ДБАР Роману Саидовичу – кандидату биологических наук, почетному профессору;
ДЗИДЗАРИЯ Белле Юрьевне – кандидату юридических наук, доценту;
ЖВАНИЯ Саиде Юрьевне – кандидату педагогических наук, доценту;
ЗАДЕ Лолите Юрьевне – кандидату экономических наук, доценту;
КИШМАРИЯ Ямзе Шамиловне – кандидату физико-математических наук, доценту;
КОНДЖАРИЯ Зурабу Тенгизовичу – кандидату технических наук, доценту;
КИМКЕТОВОЙ Майе Джанхотовне – кандидату технических наук, доценту;
КАМЛИЯ Расиму Аркадиевичу – кандидату технических наук, доценту;
КУБРАВА Беслану Сергеевичу – доценту;
КАСЛАНДЗИЯ Алексею Махазовичу – доктору педагогических наук, профессору;
КВИЦИНИЯ Мзиане Багратовне – кандидату философских наук, доценту;
МАРШАН Рамгару Багратовичу – доценту;
ПУСТОВАЛОВУ Сергею Борисовичу – кандидату педагогических наук, доценту;
СМЫР Сергею Макаровичу – кандидату юридических наук, доценту;
ХАРЧИЛАА Лиане Ясоновне – кандидату исторических наук, доценту;
ЧХАМАЛИЯ Руслану Григорьевичу – доценту.