УКАЗЫ И НАГРАЖДЕНИЯ ПРЕЗИДЕНТА АБХАЗИИ

Сухум. 14 октября 2022. Абхазия-Информ. Указами президента Аслана Бжания присвоено: Почетное звание «Заслуженный деятель науки Республики Абхазия» кандидату исторических наук, доценту кафедры истории, археологии и этнологии Абхазии, декану исторического факультета Абхазского государственного университета Габелия Алику Николаевичу – за многолетнюю научно-практическую деятельность, подготовку квалифицированных специалистов;

Почетное звание «Заслуженный юрист Республики Абхазия» Ходжашвили Людмиле Платоновне – за заслуги в укреплении законности и правопорядка, защите прав и законных интересов граждан и организаций, высокий профессионализм.

За заслуги в педагогической и научной деятельности, значительный вклад в подготовку высококвалифицированных специалистов почетное звание «Заслуженный работник высшей школы Республики Абхазия» присвоено сотрудниками Абхазского государственного университета:

АБУХБА Андрею Мустафаевичу – доценту;

АЙБА Эльзе Александровне – кандидату биологических наук,доценту;

АХУБА Ларисе Отаровне – кандидату биологических наук, доценту;

АНУА Ринетте Георгиевне – кандидату педагогических наук, доценту;

БЕБИЯ Сергею Михайловичу – доктору биологических наук, профессору;

БГАЖБА Олегу Хухутовичу – доктору исторических наук, профессору;

ВАРДАНИЯ Гудисе Ирадионовичу – кандидату исторических наук, доценту;

ГУМБА Раисе Максимовне – старшему преподавателю кафедры педагогики и методики начального образования;

ГУБЛИЯ Раисе Константиновне – кандидату филологических наук, почетному профессору;



ГАБЕЛИЯ Лаше Сергеевичу – доценту;

ГАМИСОНИЯ Эмме Алексеевне – кандидату философских наук, доценту;

ГУМБА Хуте Мсуратовичу – доктору экономических наук, профессору;

ДБАР Роману Саидовичу – кандидату биологических наук, почетному профессору;

ДЗИДЗАРИЯ Белле Юрьевне – кандидату юридических наук, доценту;

ЖВАНИЯ Саиде Юрьевне – кандидату педагогических наук, доценту;



ЗАДЕ Лолите Юрьевне – кандидату экономических наук, доценту;

КИШМАРИЯ Ямзе Шамиловне – кандидату физико-математических наук, доценту;

КОНДЖАРИЯ Зурабу Тенгизовичу – кандидату технических наук, доценту;

КИМКЕТОВОЙ Майе Джанхотовне – кандидату технических наук, доценту;



КАМЛИЯ Расиму Аркадиевичу – кандидату технических наук, доценту;



КУБРАВА Беслану Сергеевичу – доценту;



КАСЛАНДЗИЯ Алексею Махазовичу – доктору педагогических наук, профессору;



КВИЦИНИЯ Мзиане Багратовне – кандидату философских наук, доценту;



МАРШАН Рамгару Багратовичу – доценту;



ПУСТОВАЛОВУ Сергею Борисовичу – кандидату педагогических наук, доценту;



СМЫР Сергею Макаровичу – кандидату юридических наук, доценту;



ХАРЧИЛАА Лиане Ясоновне – кандидату исторических наук, доценту;



ЧХАМАЛИЯ Руслану Григорьевичу – доценту.