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Абхазия Информ

УКАЗЫ И НАГРАЖДЕНИЯ ПРЕЗИДЕНТА АБХАЗИИ

Новости Пятница, 14 октября 2022 15:51
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УКАЗЫ И НАГРАЖДЕНИЯ ПРЕЗИДЕНТА АБХАЗИИ

Сухум. 14 октября 2022. Абхазия-Информ. Указами президента Аслана Бжания присвоено:

Почетное звание «Заслуженный деятель науки Республики Абхазия» кандидату исторических наук, доценту кафедры истории, археологии и этнологии Абхазии, декану исторического факультета Абхазского государственного университета Габелия Алику Николаевичу – за многолетнюю научно-практическую деятельность, подготовку квалифицированных специалистов;

Почетное звание «Заслуженный юрист Республики Абхазия» Ходжашвили Людмиле Платоновне – за заслуги в укреплении законности и правопорядка, защите прав и законных интересов граждан и организаций, высокий профессионализм. 

За заслуги в педагогической и научной деятельности, значительный вклад в подготовку высококвалифицированных специалистов почетное звание «Заслуженный работник высшей школы Республики Абхазия» присвоено сотрудниками Абхазского государственного университета:

АБУХБА Андрею Мустафаевичу – доценту; 

АЙБА Эльзе Александровне – кандидату биологических наук,доценту; 

АХУБА Ларисе Отаровне – кандидату биологических наук, доценту; 

АНУА Ринетте Георгиевне – кандидату педагогических наук, доценту;

БЕБИЯ Сергею Михайловичу – доктору биологических наук, профессору; 

БГАЖБА Олегу Хухутовичу – доктору исторических наук, профессору; 

ВАРДАНИЯ Гудисе Ирадионовичу – кандидату исторических наук, доценту; 

ГУМБА Раисе Максимовне – старшему преподавателю кафедры педагогики и методики начального образования; 

ГУБЛИЯ Раисе Константиновне – кандидату филологических наук, почетному профессору; 

ГАБЕЛИЯ Лаше Сергеевичу – доценту;

ГАМИСОНИЯ Эмме Алексеевне – кандидату философских наук, доценту; 

ГУМБА Хуте Мсуратовичу – доктору экономических наук, профессору; 

ДБАР Роману Саидовичу – кандидату биологических наук, почетному профессору; 

ДЗИДЗАРИЯ Белле Юрьевне – кандидату юридических наук, доценту; 

ЖВАНИЯ Саиде Юрьевне – кандидату педагогических наук, доценту; 

ЗАДЕ Лолите Юрьевне – кандидату экономических наук, доценту;

КИШМАРИЯ Ямзе Шамиловне – кандидату физико-математических наук, доценту;

КОНДЖАРИЯ Зурабу Тенгизовичу – кандидату технических наук, доценту; 

КИМКЕТОВОЙ Майе Джанхотовне – кандидату технических наук, доценту; 

КАМЛИЯ Расиму Аркадиевичу – кандидату технических наук, доценту; 

КУБРАВА Беслану Сергеевичу – доценту; 

КАСЛАНДЗИЯ Алексею Махазовичу – доктору педагогических наук, профессору; 

КВИЦИНИЯ Мзиане Багратовне – кандидату философских наук, доценту; 

МАРШАН Рамгару Багратовичу – доценту; 

ПУСТОВАЛОВУ Сергею Борисовичу – кандидату педагогических наук, доценту; 

СМЫР Сергею Макаровичу – кандидату юридических наук, доценту; 

ХАРЧИЛАА Лиане Ясоновне – кандидату исторических наук, доценту; 

ЧХАМАЛИЯ Руслану Григорьевичу – доценту.

Прочитано 8 раз Последнее изменение Пятница, 14 октября 2022 16:08

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