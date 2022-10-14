ЮБИЛЕЙНЫЕ ИЗДАНИЯ АГУ

Сухум. 14 октября 2022. Абхазия-Информ. В канун 90-летнего юбилея Абхазского государственного университета издан журнал, рассказывающий об истории, становлении и развитии вуза. Юбилейный выпуск содержит подробную информацию о многогранной деятельности главного национального научно-образовательного центра республики. Отдельные главы посвящены факультетам и другим структурным подразделениям АГУ.

