ЮБИЛЕЙНЫЕ ИЗДАНИЯ АГУ
Новости Пятница, 14 октября 2022 16:16
Сухум. 14 октября 2022. Абхазия-Информ. В канун 90-летнего юбилея Абхазского государственного университета издан журнал, рассказывающий об истории, становлении и развитии вуза. Юбилейный выпуск содержит подробную информацию о многогранной деятельности главного национального научно-образовательного центра республики. Отдельные главы посвящены факультетам и другим структурным подразделениям АГУ.
Главный редактор журнала: ректор АГУ, академик Алеко Гварамия, заместитель главного редактора и составитель – главный ученый секретарь Асида Акаба.
Дизайн и верстка Камы Бигвава.
В издании использованы фотоматериалы Алхаса Чхамалия, руководителя Отдела информации и медиакоммуникаций АГУ.
Дизайн и верстка Камы Бигвава.
Университетом также выпущены юбилейные издания: газета «Абхазский университет», «Сборник научных работ Научного общества студентов, аспирантов и молодых ученых АГУ», брошюра, посвященная 85-летию создания исторического факультета университета.
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