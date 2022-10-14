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Абхазия Информ

ЮБИЛЕЙНЫЕ ИЗДАНИЯ АГУ

Новости Пятница, 14 октября 2022 16:16
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ЮБИЛЕЙНЫЕ ИЗДАНИЯ АГУ

Сухум. 14 октября 2022. Абхазия-Информ. В канун 90-летнего юбилея Абхазского государственного университета издан журнал, рассказывающий об истории, становлении и развитии вуза. Юбилейный выпуск содержит подробную информацию о многогранной деятельности главного национального научно-образовательного центра республики. Отдельные главы посвящены факультетам и другим структурным подразделениям АГУ. 

Главный редактор журнала: ректор АГУ, академик Алеко Гварамия, заместитель главного редактора и составитель – главный ученый секретарь Асида Акаба.

В издании использованы фотоматериалы Алхаса Чхамалия, руководителя Отдела информации и медиакоммуникаций АГУ.

Дизайн и верстка Камы Бигвава.

Университетом также выпущены юбилейные издания: газета «Абхазский университет», «Сборник научных работ Научного общества студентов, аспирантов и молодых ученых АГУ», брошюра, посвященная 85-летию создания исторического факультета университета. 

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