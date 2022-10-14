 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

В мире

НАЗВАНО НАСТОЯЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ПОГИБШИХ РОССИЙСКИХ ВОЕННЫХ В ЗОНЕ ПРОВЕДЕНИЯ СПЕЦОПЕРАЦИИ
сентября 21 2022

НАЗВАНО НАСТОЯЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ПОГИБШИХ РОССИЙСКИХ ВОЕННЫХ В ЗОНЕ ПРОВЕДЕНИЯ СПЕЦОПЕРАЦИИ

Сергей Шойгу впервые озвучил количество военных, которые погибли во время проведения специальной операции, направленной на…
ПУТИН ОБЪЯВИЛ О ЧАСТИЧНОЙ МОБИЛИЗАЦИИ В РОССИИ
сентября 21 2022
ПУТИН ОБЪЯВИЛ О ЧАСТИЧНОЙ МОБИЛИЗАЦИИ В РОССИИ
УМЕРЛА КОРОЛЕВА ЕЛИЗАВЕТА II
сентября 08 2022
УМЕРЛА КОРОЛЕВА ЕЛИЗАВЕТА II

Документы

РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020

РАСПОРЯЖЕНИЕ

"О внесении изменений в Распоряжение Президента Республики Абхазия от 30 июня 2020 года, № 250-рп…
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
июня 30 2020
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД
мая 12 2020
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД

Календарь событий

« Июнь 2022 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

ТИМУР ДЖИНДЖОЛИЯ: ОЖИДАЕМ СНИЖЕНИЕ НАГРУЗОК В РАЙОНАХ, ГДЕ УСТАНОВЛЕНЫ ПРИБОРЫ УЧЕТА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ

Новости Пятница, 14 октября 2022 16:19
Оцените материал
(0 голосов)
ТИМУР ДЖИНДЖОЛИЯ: ОЖИДАЕМ СНИЖЕНИЕ НАГРУЗОК В РАЙОНАХ, ГДЕ УСТАНОВЛЕНЫ ПРИБОРЫ УЧЕТА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ

Сухум. 14 октября 2022. Абхазия-Информ. О том, какова ситуация с объемами потребления электроэнергии, насколько готовы к зиме в столичном управлении электросетями, в эфире радио Sputnik рассказал начальник СУЭС Тимур Джинджолия.

По его словам, в столице установлены порядка двух тысяч приборов учета электроэнергии, охвачено около 10 процентов абонентов, и в данный период времени объем потребления электричества в пределах нормы.

«Ситуация сегодня, думаю, может быть, чуть полегче, чем в прошлом году, немного получше, если говорить о городских сетях. Была проделана определенная работа, построены несколько 10 киловольтных линий за прошедшее лето, были установлены приборы учета в двух-трех районах, где наиболее потребляется электроэнергия. Там мы ожидаем снижение нагрузок, это облегчит прохождение осенне-зимнего максимума», – сказал Тимур Джинджолия.

Он отметил, что новые счетчики позволили существенно снизить нагрузки на электросети, люди начали экономить электроэнергию.

«Установлено порядка 2000 прибора учета за эти месяцы. На тех участках, где они стоят, существенно снизилась нагрузка, люди начали экономить. Мы предполагаем, что зимой экономия будет сохраняться», – сказал начальник СУЭС.

Об этом сообщает сайт столицы.

Прочитано 13 раз Последнее изменение Пятница, 14 октября 2022 16:23

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « ЮБИЛЕЙНЫЕ ИЗДАНИЯ АГУ РОССИЙСКИЕ МЕДИКИ ПРОВЕРЯТ ЗРЕНИЕ У ЖИТЕЛЕЙ ГУДАУТСКОГО И ГАГРСКОГО РАЙОНОВ »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.