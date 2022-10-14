ТИМУР ДЖИНДЖОЛИЯ: ОЖИДАЕМ СНИЖЕНИЕ НАГРУЗОК В РАЙОНАХ, ГДЕ УСТАНОВЛЕНЫ ПРИБОРЫ УЧЕТА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ
Новости Пятница, 14 октября 2022 16:19
Сухум. 14 октября 2022. Абхазия-Информ. О том, какова ситуация с объемами потребления электроэнергии, насколько готовы к зиме в столичном управлении электросетями, в эфире радио Sputnik рассказал начальник СУЭС Тимур Джинджолия.
По его словам, в столице установлены порядка двух тысяч приборов учета электроэнергии, охвачено около 10 процентов абонентов, и в данный период времени объем потребления электричества в пределах нормы.
«Ситуация сегодня, думаю, может быть, чуть полегче, чем в прошлом году, немного получше, если говорить о городских сетях. Была проделана определенная работа, построены несколько 10 киловольтных линий за прошедшее лето, были установлены приборы учета в двух-трех районах, где наиболее потребляется электроэнергия. Там мы ожидаем снижение нагрузок, это облегчит прохождение осенне-зимнего максимума», – сказал Тимур Джинджолия.
Он отметил, что новые счетчики позволили существенно снизить нагрузки на электросети, люди начали экономить электроэнергию.
«Установлено порядка 2000 прибора учета за эти месяцы. На тех участках, где они стоят, существенно снизилась нагрузка, люди начали экономить. Мы предполагаем, что зимой экономия будет сохраняться», – сказал начальник СУЭС.
Об этом сообщает сайт столицы.
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