ТИМУР ДЖИНДЖОЛИЯ: ОЖИДАЕМ СНИЖЕНИЕ НАГРУЗОК В РАЙОНАХ, ГДЕ УСТАНОВЛЕНЫ ПРИБОРЫ УЧЕТА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ

«Ситуация сегодня, думаю, может быть, чуть полегче, чем в прошлом году, немного получше, если говорить о городских сетях. Была проделана определенная работа, построены несколько 10 киловольтных линий за прошедшее лето, были установлены приборы учета в двух-трех районах, где наиболее потребляется электроэнергия. Там мы ожидаем снижение нагрузок, это облегчит прохождение осенне-зимнего максимума», – сказал Тимур Джинджолия.