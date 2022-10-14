РОССИЙСКИЕ МЕДИКИ ПРОВЕРЯТ ЗРЕНИЕ У ЖИТЕЛЕЙ ГУДАУТСКОГО И ГАГРСКОГО РАЙОНОВ
Новости Пятница, 14 октября 2022 16:24
Сухум. 14 октября 2022. Абхазия-Информ. Мобильный диагностический комплекс Межрегиональной высокотехнологичной клиники микрохирургии глаза доктора Шаталова возобновляет работу в Абхазии с 17 октября.
График работы комплекса:
17 октября – Цандрыпш (при поликлинике), 18 октября – Гагра (при ЦРБ), 19 октября – Гагра, 20 октября – Пицунда (при поликлинике), 21 октября – Гудаута (при ЦРБ) 22 октября – Гудаута, 23 октября – Гудаута.
Прием пациентов будет осуществляться с 09:00 до 17:00.
Российские специалисты будут проводить диагностику зрения как взрослых пациентов, так и детей с 7 лет.
Прием пациентов с воспалительными заболеваниями не осуществляется.
С собой пациент должен иметь любой документ, удостоверяющий его личность.
Последнее от Super User
- В МОСКВЕ СОСТОИТСЯ КОНЦЕРТ В РАМКАХ КУЛЬТУРНОЙ ПРОГРАММЫ «АБХАЗИЯ – РОССИЯ»
- ЗА 9 МЕСЯЦЕВ ЗАДЕРЖАНЫ БОЛЕЕ 1000 НАРУШИТЕЛЕЙ ПОГРАНИЧНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА АБХАЗИИ
- БЕСЛАН ЧКАДУА НАЗНАЧЕН ЗАМЕСТИТЕЛЕМ МИНИСТРА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ
- АБХАЗСКИЕ И РОССИЙСКИЕ ТАМОЖЕННИКИ ОБСУДИЛИ ВОПРОСЫ ПОДГОТОВКИ К ЦИТРУСОВОМУ СЕЗОНУ
- ВСТРЕЧА АСЛАНА БЖАНИЯ И МИХАИЛА ШУРГАЛИНА