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Абхазия Информ

РОССИЙСКИЕ МЕДИКИ ПРОВЕРЯТ ЗРЕНИЕ У ЖИТЕЛЕЙ ГУДАУТСКОГО И ГАГРСКОГО РАЙОНОВ

Новости Пятница, 14 октября 2022 16:24
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РОССИЙСКИЕ МЕДИКИ ПРОВЕРЯТ ЗРЕНИЕ У ЖИТЕЛЕЙ ГУДАУТСКОГО И ГАГРСКОГО РАЙОНОВ

Сухум. 14 октября 2022. Абхазия-Информ. Мобильный диагностический комплекс Межрегиональной высокотехнологичной клиники микрохирургии глаза доктора Шаталова возобновляет работу в Абхазии с 17 октября.

График работы комплекса:

17 октября – Цандрыпш (при поликлинике), 18 октября – Гагра (при ЦРБ), 19 октября – Гагра, 20 октября – Пицунда (при поликлинике), 21 октября – Гудаута (при ЦРБ) 22 октября – Гудаута, 23 октября – Гудаута.

Прием пациентов будет осуществляться с 09:00 до 17:00.

Российские специалисты будут проводить диагностику зрения как взрослых пациентов, так и детей с 7 лет.

Прием пациентов с воспалительными заболеваниями не осуществляется.

С собой пациент должен иметь любой документ, удостоверяющий его личность.

Прочитано 12 раз Последнее изменение Пятница, 14 октября 2022 16:26

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