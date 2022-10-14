ВСТРЕЧА АСЛАНА БЖАНИЯ И МИХАИЛА ШУРГАЛИНА
Сухум. 14 октября 2022. Абхазия-Информ. Президент Аслан Бжания встретился с Чрезвычайным и Полномочным послом России в Абхазии Михаилом Шургалиным. В ходе встречи обсуждались актуальные вопросы международной повестки внешнеполитического взаимодействия двух стран. Было подтверждено намерение координации деятельности специальных служб в военной сфере.
Во встрече приняли участие вице-президент Бадра Гунба, министр обороны Владимир Ануа, председатель СГБ Роберт Киут, его заместитель Тимур Ахиба, врио командира 7-ой российской военной базы Иван Гребенкин, начальник Погрануправления ФСБ России в Республике Абхазия Андрей Кудимов.
Об этом сообщает сайт президента.
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