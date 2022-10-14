ВСТРЕЧА АСЛАНА БЖАНИЯ И МИХАИЛА ШУРГАЛИНА

Сухум. 14 октября 2022. Абхазия-Информ. Президент Аслан Бжания встретился с Чрезвычайным и Полномочным послом России в Абхазии Михаилом Шургалиным. В ходе встречи обсуждались актуальные вопросы международной повестки внешнеполитического взаимодействия двух стран. Было подтверждено намерение координации деятельности специальных служб в военной сфере.

