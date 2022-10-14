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Абхазия Информ

ВСТРЕЧА АСЛАНА БЖАНИЯ И МИХАИЛА ШУРГАЛИНА

Новости Пятница, 14 октября 2022 16:26
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ВСТРЕЧА АСЛАНА БЖАНИЯ И МИХАИЛА ШУРГАЛИНА

Сухум. 14 октября 2022. Абхазия-Информ. Президент Аслан Бжания встретился с Чрезвычайным и Полномочным послом России в Абхазии Михаилом Шургалиным. В ходе встречи обсуждались  актуальные  вопросы международной повестки  внешнеполитического взаимодействия двух стран. Было подтверждено намерение   координации  деятельности специальных служб в военной сфере.

Во встрече приняли участие вице-президент Бадра Гунба, министр обороны Владимир Ануа, председатель СГБ Роберт Киут,  его заместитель Тимур  Ахиба, врио командира 7-ой российской военной базы Иван Гребенкин, начальник Погрануправления ФСБ России в Республике Абхазия  Андрей  Кудимов.

Об этом сообщает сайт президента.

Прочитано 11 раз Последнее изменение Пятница, 14 октября 2022 16:34

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