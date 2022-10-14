АБХАЗСКИЕ И РОССИЙСКИЕ ТАМОЖЕННИКИ ОБСУДИЛИ ВОПРОСЫ ПОДГОТОВКИ К ЦИТРУСОВОМУ СЕЗОНУ
Сухум. 14 октября 2022. Абхазия-Информ. Состоялась рабочая встреча должностных лиц Государственного таможенного комитета Республики Абхазия, Краснодарской таможни Южного таможенного управления, представителей таможенной службы Российской Федерации в Республике Абхазия и Абхазского таможенного поста (специализированного) ФТС России.
В рамках рабочей встречи обсуждались вопросы, связанные с:
итогами работы таможенных служб Абхазии и РФ в период курортного сезона 2022 г.;
подготовкой к сезону перемещения в РФ цитрусовой продукции, произрастающей на территории Абхазии в 2022 -2023 гг.;
совершением таможенных операций и проведением таможенного контроля в отношении сельскохозяйственной продукции;
временным ввозом на территорию ЕАЭС транспортных средств для личного пользования и транспортных средств международной перевозки, зарегистрированных в Республике Абхазия.
Абхазская сторона проинформировала российскую сторону о том, что по данным министерства сельского хозяйства республики, прогнозируемый объем урожая цитрусовых плодов составляет порядка 52 тысяч тонн.
Участники рабочей встречи отметили необходимость повышения уровня взаимодействия приграничных таможенных служб РА и РФ в период цитрусового сезона и оказание максимального содействия для оперативного решения возникающих вопросов путем обмена информацией о количестве автотранспортных средств и иных проблемных вопросов, требующих оперативного решения.
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