АБХАЗСКИЕ И РОССИЙСКИЕ ТАМОЖЕННИКИ ОБСУДИЛИ ВОПРОСЫ ПОДГОТОВКИ К ЦИТРУСОВОМУ СЕЗОНУ

В рамках рабочей встречи обсуждались вопросы, связанные с:

Сухум. 14 октября 2022. Абхазия-Информ. Состоялась рабочая встреча должностных лиц Государственного таможенного комитета Республики Абхазия, Краснодарской таможни Южного таможенного управления, представителей таможенной службы Российской Федерации в Республике Абхазия и Абхазского таможенного поста (специализированного) ФТС России.

итогами работы таможенных служб Абхазии и РФ в период курортного сезона 2022 г.;

подготовкой к сезону перемещения в РФ цитрусовой продукции, произрастающей на территории Абхазии в 2022 -2023 гг.;

совершением таможенных операций и проведением таможенного контроля в отношении сельскохозяйственной продукции;

временным ввозом на территорию ЕАЭС транспортных средств для личного пользования и транспортных средств международной перевозки, зарегистрированных в Республике Абхазия.

Абхазская сторона проинформировала российскую сторону о том, что по данным министерства сельского хозяйства республики, прогнозируемый объем урожая цитрусовых плодов составляет порядка 52 тысяч тонн.

Участники рабочей встречи отметили необходимость повышения уровня взаимодействия приграничных таможенных служб РА и РФ в период цитрусового сезона и оказание максимального содействия для оперативного решения возникающих вопросов путем обмена информацией о количестве автотранспортных средств и иных проблемных вопросов, требующих оперативного решения.