БЕСЛАН ЧКАДУА НАЗНАЧЕН ЗАМЕСТИТЕЛЕМ МИНИСТРА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ
Сухум. 14 октября 2022. Абхазия-Информ. Указом Президента Аслана Бжания Беслан Чкадуа освобождён от должности заместителя начальника Государственной службы охраны в связи с переходом на службу в органы внутренних дел.
Распоряжением Кабинета Министров Республики Абхазия полковник милиции Беслан Чкадуа назначен заместителем министра внутренних дел Республики Абхазия.
ххх
Чкадуа Беслан Русланович родился 28 января 1984 года в городе Сухум.
Образование высшее, в 2006 году окончил Московский авиационный институт им. Серго Орджоникидзе, в 2010 году окончил Российскую академию государственной службы при Президенте РФ, в 2014 год прошел курсы повышения квалификации в Академии управления МВД России.
С 2007 по 2011 год – работал на руководящих должностях в таможенной службе Российской Федерации.
На службу в органы внутренних дел Республики Абхазия поступил в 2011 году на должность заместителя начальника УСБ МВД РА и по 2014 год возглавлял данную службу.
С 2015 по 2017 годы занимал руководящие должности подразделений МВД РА.
С 2017 по 2020 год являлся первым заместителем генерального директора РУП «Черноморэнерго».
15 мая 2020 года Распоряжениями Кабинета Министров РА назначен заместителем министра ВД РА.
5 мая 2022 года Указом Президента Республики Абхазия назначен заместителем начальника Государственной службы охраны РА.
11 октября 2022 года Распоряжениями Кабинета Министров РА назначен заместителем министра ВД РА.
Женат, воспитывает сына и дочь.
Последнее от Super User
- В МОСКВЕ СОСТОИТСЯ КОНЦЕРТ В РАМКАХ КУЛЬТУРНОЙ ПРОГРАММЫ «АБХАЗИЯ – РОССИЯ»
- ЗА 9 МЕСЯЦЕВ ЗАДЕРЖАНЫ БОЛЕЕ 1000 НАРУШИТЕЛЕЙ ПОГРАНИЧНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА АБХАЗИИ
- АБХАЗСКИЕ И РОССИЙСКИЕ ТАМОЖЕННИКИ ОБСУДИЛИ ВОПРОСЫ ПОДГОТОВКИ К ЦИТРУСОВОМУ СЕЗОНУ
- ВСТРЕЧА АСЛАНА БЖАНИЯ И МИХАИЛА ШУРГАЛИНА
- РОССИЙСКИЕ МЕДИКИ ПРОВЕРЯТ ЗРЕНИЕ У ЖИТЕЛЕЙ ГУДАУТСКОГО И ГАГРСКОГО РАЙОНОВ