БЕСЛАН ЧКАДУА НАЗНАЧЕН ЗАМЕСТИТЕЛЕМ МИНИСТРА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ

Чкадуа Беслан Русланович родился 28 января 1984 года в городе Сухум.

Сухум. 14 октября 2022. Абхазия-Информ. Указом Президента Аслана Бжания Беслан Чкадуа освобождён от должности заместителя начальника Государственной службы охраны в связи с переходом на службу в органы внутренних дел.

Образование высшее, в 2006 году окончил Московский авиационный институт им. Серго Орджоникидзе, в 2010 году окончил Российскую академию государственной службы при Президенте РФ, в 2014 год прошел курсы повышения квалификации в Академии управления МВД России.

С 2007 по 2011 год – работал на руководящих должностях в таможенной службе Российской Федерации.

На службу в органы внутренних дел Республики Абхазия поступил в 2011 году на должность заместителя начальника УСБ МВД РА и по 2014 год возглавлял данную службу.

С 2015 по 2017 годы занимал руководящие должности подразделений МВД РА.

С 2017 по 2020 год являлся первым заместителем генерального директора РУП «Черноморэнерго».

15 мая 2020 года Распоряжениями Кабинета Министров РА назначен заместителем министра ВД РА.

5 мая 2022 года Указом Президента Республики Абхазия назначен заместителем начальника Государственной службы охраны РА.

11 октября 2022 года Распоряжениями Кабинета Министров РА назначен заместителем министра ВД РА.

Женат, воспитывает сына и дочь.