ЗА 9 МЕСЯЦЕВ ЗАДЕРЖАНЫ БОЛЕЕ 1000 НАРУШИТЕЛЕЙ ПОГРАНИЧНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА АБХАЗИИ
Сухум. 14 октября 2022. Абхазия-Информ. С 1 января по 30 сентября 2022 года сотрудниками СГБ Республики Абхазия и Пограничного Управления ФСБ России в Республике Абхазия задержано более 1000 нарушителей пограничного законодательства Республики Абхазия.
В соответствии со ст. 190 КоАП РА «Нарушение пограничного режима в пограничной зоне»; ст. 1901 КоАП «Нарушение режима государственной границы Республики Абхазия»; ст. 1902 «Нарушение пограничного режима в территориальном море и во внутренних морских водах Республики Абхазия» задержанные граждане привлечены к административной ответственности.
Возбуждено 10 уголовных дел по признакам состава преступления предусмотренного ч.1 ст.324 УК РА «Незаконное пересечение государственной границы Республики Абхазия».
Пресечено более 20 попыток незаконного перемещения через абхазо-грузинскую государственную границу грузов различного назначения: изъято более 4 400 блоков табачной продукции на сумму порядка 1 800 000 рублей.
В отношении лиц, причастных к организации и осуществлению нелегальной деятельности, приняты меры правового воздействия в соответствии с законодательством Республики Абхазия.
Об этом сообщает сайт СГБ Абхазии.
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