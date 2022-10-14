ЗА 9 МЕСЯЦЕВ ЗАДЕРЖАНЫ БОЛЕЕ 1000 НАРУШИТЕЛЕЙ ПОГРАНИЧНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА АБХАЗИИ

Сухум. 14 октября 2022. Абхазия-Информ. С 1 января по 30 сентября 2022 года сотрудниками СГБ Республики Абхазия и Пограничного Управления ФСБ России в Республике Абхазия задержано более 1000 нарушителей пограничного законодательства Республики Абхазия.

В соответствии со ст. 190 КоАП РА «Нарушение пограничного режима в пограничной зоне»; ст. 1901 КоАП «Нарушение режима государственной границы Республики Абхазия»; ст. 1902 «Нарушение пограничного режима в территориальном море и во внутренних морских водах Республики Абхазия» задержанные граждане привлечены к административной ответственности.