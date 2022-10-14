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Абхазия Информ

В МОСКВЕ СОСТОИТСЯ КОНЦЕРТ В РАМКАХ КУЛЬТУРНОЙ ПРОГРАММЫ «АБХАЗИЯ – РОССИЯ»

Новости Пятница, 14 октября 2022 16:55
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В МОСКВЕ СОСТОИТСЯ КОНЦЕРТ В РАМКАХ КУЛЬТУРНОЙ ПРОГРАММЫ «АБХАЗИЯ – РОССИЯ»

Сухум. 14 октября 2022. Абхазия-Информ. 21 октября 2022 года в Рахманиновском зале Московской государственной консерватории им. Чайковского состоится концерт в рамках культурной программы «Абхазия – Россия» при поддержке Московской Абхазской Диаспоры, Посольства Республики Абхазия в России, Министерства культуры Республики Абхазии. Начало концерта в 19.00. 

В концерте примут участие солисты Государственного камерного оркестра Республики Абхазия и Государственной капеллы Абхазии:

– Елена Хагба (меццо-сопрано), солистка Государственной  филармонии Республики Абхазии;

– Нана Черкезия (сопрано), лауреат международных конкурсов Мария-Эмилия Терзян-Хагба (скрипка); 

– дипломант международных конкурсов Виктор Абрамян-Эшба (скрипка); 

– хоровой ансамбль студентов Московской консерватории имени П.И.Чайковского;

– дирижёр – лауреат международного конкурса Барас Куджба. 

Секстет студентов Московской консерватории – лауреаты Всероссийских и международных конкурсов:

– Маргарита Гладышева;

– Вильям Хайло ;

– солист симфонического оркестра МГАФ Станислав Савва (альт);

– Анна Ченчикова (альт);

– София Деева (виолончель);

– Даниил Владыко (виолончель);

– студентка Московской консерватории  Лана Адлейба (фортепиано),студентка Центральной музыкальной школы Академии исполнительского искусства Кайя Хупория (фортепиано).

Ведущая концерта – художественный руководитель Абхазской государственной филармонии им. Р.Д.Гумба Эсма Джения. Автор проекта – Виктор Абрамян-Эшба.

В программе произведения русских, абхазских и европейских композиторов. 

Билеты можно приобрести в кассах Московской государственной консерватории им. П. И. Чайковского.

Прочитано 6 раз Последнее изменение Пятница, 14 октября 2022 17:10

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