В МОСКВЕ СОСТОИТСЯ КОНЦЕРТ В РАМКАХ КУЛЬТУРНОЙ ПРОГРАММЫ «АБХАЗИЯ – РОССИЯ»
Сухум. 14 октября 2022. Абхазия-Информ. 21 октября 2022 года в Рахманиновском зале Московской государственной консерватории им. Чайковского состоится концерт в рамках культурной программы «Абхазия – Россия» при поддержке Московской Абхазской Диаспоры, Посольства Республики Абхазия в России, Министерства культуры Республики Абхазии. Начало концерта в 19.00.
В концерте примут участие солисты Государственного камерного оркестра Республики Абхазия и Государственной капеллы Абхазии:
– Елена Хагба (меццо-сопрано), солистка Государственной филармонии Республики Абхазии;
– Нана Черкезия (сопрано), лауреат международных конкурсов Мария-Эмилия Терзян-Хагба (скрипка);
– дипломант международных конкурсов Виктор Абрамян-Эшба (скрипка);
– хоровой ансамбль студентов Московской консерватории имени П.И.Чайковского;
– дирижёр – лауреат международного конкурса Барас Куджба.
Секстет студентов Московской консерватории – лауреаты Всероссийских и международных конкурсов:
– Маргарита Гладышева;
– Вильям Хайло ;
– солист симфонического оркестра МГАФ Станислав Савва (альт);
– Анна Ченчикова (альт);
– София Деева (виолончель);
– Даниил Владыко (виолончель);
– студентка Московской консерватории Лана Адлейба (фортепиано),студентка Центральной музыкальной школы Академии исполнительского искусства Кайя Хупория (фортепиано).
Ведущая концерта – художественный руководитель Абхазской государственной филармонии им. Р.Д.Гумба Эсма Джения. Автор проекта – Виктор Абрамян-Эшба.
В программе произведения русских, абхазских и европейских композиторов.
Билеты можно приобрести в кассах Московской государственной консерватории им. П. И. Чайковского.
Последнее от Super User
- ЗА 9 МЕСЯЦЕВ ЗАДЕРЖАНЫ БОЛЕЕ 1000 НАРУШИТЕЛЕЙ ПОГРАНИЧНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА АБХАЗИИ
- БЕСЛАН ЧКАДУА НАЗНАЧЕН ЗАМЕСТИТЕЛЕМ МИНИСТРА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ
- АБХАЗСКИЕ И РОССИЙСКИЕ ТАМОЖЕННИКИ ОБСУДИЛИ ВОПРОСЫ ПОДГОТОВКИ К ЦИТРУСОВОМУ СЕЗОНУ
- ВСТРЕЧА АСЛАНА БЖАНИЯ И МИХАИЛА ШУРГАЛИНА
- РОССИЙСКИЕ МЕДИКИ ПРОВЕРЯТ ЗРЕНИЕ У ЖИТЕЛЕЙ ГУДАУТСКОГО И ГАГРСКОГО РАЙОНОВ