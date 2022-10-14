В МОСКВЕ СОСТОИТСЯ КОНЦЕРТ В РАМКАХ КУЛЬТУРНОЙ ПРОГРАММЫ «АБХАЗИЯ – РОССИЯ»

Сухум. 14 октября 2022. Абхазия-Информ. 21 октября 2022 года в Рахманиновском зале Московской государственной консерватории им. Чайковского состоится концерт в рамках культурной программы «Абхазия – Россия» при поддержке Московской Абхазской Диаспоры, Посольства Республики Абхазия в России, Министерства культуры Республики Абхазии. Начало концерта в 19.00.

В концерте примут участие солисты Государственного камерного оркестра Республики Абхазия и Государственной капеллы Абхазии: