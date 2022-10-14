ПОДПИСАНО СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ

На встрече присутствовали с абхазской стороны присутствовали вице-президент Бадра Гунба, руководитель Администрации президента Джансух Нанба, секретарь совета безопасности Сергей Шамба, министр культуры Даур Кове.

Вначале Аслан Бжания принял Сергея Степашина, а затем и всю делегацию РКС.

«Добро пожаловать в Абхазию! Нам очень приятно вас сегодня встречать в столице нашей республики. Вы приехали с доброй гуманитарной миссией – это нам очень симпатично, потому как мы планируем жить и развиваться дальше, несмотря на те сложности, которые имеют место быть сегодня. И наша встреча, и вопрос, который мы сейчас обсуждаем, и то, с чем вы сегодня приехали является свидетельством того, что все у нас будет хорошо», – сказал Аслан Бжания, приветствуя гостей.

Сергей Степашин в свою очередь отметил, что их приезд в меньшей степени о книжных делах, сколько о том как дальше развивать отношения между Россией и Абхазией.

«Сергей Миронович Шамба лучше всех присутствующих за этим столом знает, что для меня Абхазия – с 1989-го года. Конечно, я не мог об этом не сказать. Жизнь, во-первых, показала, кто есть друг, и второе, с учётом наших ограниченных возможностей, наших контактов с другими странами, Абхазия, с моей точки зрения, может быть «островом счастья». Не остров, конечно, а республика. Климатические условия, человеческое отношение, историческая память, что называется. Приехали, здорово поговорили, посмотрели, ещё очень хотелось бы, чтобы Абхазия была без следов войны – я думаю, что мы должны решать это вместе.

Что касается нашего проекта, мы подписываем соглашение с министерством культуры о взаимодействии. Безусловно, Абхазия это не только русскоговорящая, хоть мне это слово и не нравится, но здесь русский язык знают лучше, чем абхазский, даже абхазы, и в отличие от соседей-грузин, где молодые люди уже не знают русский язык, а знают грузинский и знают английский, в Абхазии этого нет. Поэтому мы договорились не только подписать соглашения, мы будем проводить выставки, конференции, библиотеки пополнять.

Президент согласился со мной в том, чтобы создать представительство РКС в Абхазии. Мы сегодня решили воспользоваться возможностью побывать здесь и презентовать книгу о Владимире Владимировиче. Прекрасная книга журналиста Рафаэлся Гусейнова», – отметил Степашин.

Затем министр культуры Даур Кове и управляющий вице-президент РКС Леонид Палько подписали соглашение между РКС и Министерством культуры Абхазии.

В завершении встречи стороны обменялись памятными подарками.