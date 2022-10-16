ФУТБОЛИСТЫ КОМАНДЫ АГУ ОДЕРЖАЛИ ПОБЕДУ

Лучшим игроком матча был признан Ника Гужба.

Напомним, что по итогам первого круга наша команда расположилась на седьмой строчке турнирной таблицы, войдя в восьмерку команд, которая продолжает борьбу за чемпионство. Во втором круге чемпионата каждая из восьмерок сыграет еще в один круг и определит итоговое положение команд.