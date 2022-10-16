ФУТБОЛИСТЫ КОМАНДЫ АГУ ОДЕРЖАЛИ ПОБЕДУ
Сухум. 16 октября 2022. Абхазия-Информ. Футболисты студенческой команды Абхазского государственного университета одержали победу со счетом 5:1 над сочинской командой «Медик» в матче второго круга девятнадцатого тура чемпионата города Сочи по футболу.
Голы на счету Аслана Багателия, Рустама Багателия, Ники Гужба, Георгия Анджапаридзе, Асхата Аршба.
Лучшим игроком матча был признан Ника Гужба.
Напомним, что по итогам первого круга наша команда расположилась на седьмой строчке турнирной таблицы, войдя в восьмерку команд, которая продолжает борьбу за чемпионство. Во втором круге чемпионата каждая из восьмерок сыграет еще в один круг и определит итоговое положение команд.