 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

В мире

НАЗВАНО НАСТОЯЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ПОГИБШИХ РОССИЙСКИХ ВОЕННЫХ В ЗОНЕ ПРОВЕДЕНИЯ СПЕЦОПЕРАЦИИ
сентября 21 2022

НАЗВАНО НАСТОЯЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ПОГИБШИХ РОССИЙСКИХ ВОЕННЫХ В ЗОНЕ ПРОВЕДЕНИЯ СПЕЦОПЕРАЦИИ

Сергей Шойгу впервые озвучил количество военных, которые погибли во время проведения специальной операции, направленной на…
ПУТИН ОБЪЯВИЛ О ЧАСТИЧНОЙ МОБИЛИЗАЦИИ В РОССИИ
сентября 21 2022
ПУТИН ОБЪЯВИЛ О ЧАСТИЧНОЙ МОБИЛИЗАЦИИ В РОССИИ
УМЕРЛА КОРОЛЕВА ЕЛИЗАВЕТА II
сентября 08 2022
УМЕРЛА КОРОЛЕВА ЕЛИЗАВЕТА II

Документы

РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020

РАСПОРЯЖЕНИЕ

"О внесении изменений в Распоряжение Президента Республики Абхазия от 30 июня 2020 года, № 250-рп…
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
июня 30 2020
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД
мая 12 2020
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД

Календарь событий

« Октябрь 2022 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

ФУТБОЛИСТЫ КОМАНДЫ АГУ ОДЕРЖАЛИ ПОБЕДУ

Новости Воскресенье, 16 октября 2022 15:59
Оцените материал
(0 голосов)
ФУТБОЛИСТЫ КОМАНДЫ АГУ ОДЕРЖАЛИ ПОБЕДУ

Сухум. 16 октября 2022. Абхазия-Информ. Футболисты студенческой команды Абхазского государственного университета одержали победу со счетом 5:1 над сочинской командой «Медик» в матче второго круга девятнадцатого тура чемпионата города Сочи по футболу.

Голы на счету Аслана Багателия, Рустама Багателия, Ники Гужба, Георгия Анджапаридзе, Асхата Аршба.

Лучшим игроком матча был признан Ника Гужба.

Напомним, что по итогам первого круга наша команда расположилась на седьмой строчке турнирной таблицы, войдя в восьмерку команд, которая продолжает борьбу за чемпионство. Во втором круге чемпионата каждая из восьмерок сыграет еще в один круг и определит итоговое положение команд.

Прочитано 12 раз Последнее изменение Воскресенье, 16 октября 2022 16:09

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « ПОДПИСАНО СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ ПЕРВЫЕ В ТУРНИРЕ ПО БРАЗИЛЬСКОМУ ДЖИУ-ДЖИТСУ LAPELA LUTA X »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.