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Абхазия Информ

ПЕРВЫЕ В ТУРНИРЕ ПО БРАЗИЛЬСКОМУ ДЖИУ-ДЖИТСУ LAPELA LUTA X

Новости Воскресенье, 16 октября 2022 16:01
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ПЕРВЫЕ В ТУРНИРЕ ПО БРАЗИЛЬСКОМУ ДЖИУ-ДЖИТСУ LAPELA LUTA X

Сухум. 16 октября 2022. Абхазия-Информ. Команда нашего соотечественника Руслана Хашба «KHASHBA AF BJJ TEAM» успешно выступила на крупном турнире по бразильскому джиу-джитсу LAPELA LUTA X, который прошел 1 октября в Ростове-на-Дону. 

В турнире приняли участие около 700 участников.

Команда нашего соотечественника состояла из 57 человек и заняла первые общекомандные места среди детей, среди взрослых и среди филиалов AF Academy.

Спортсмены завоевали 28 золотых, 23 серебряных и 10 бронзовых медалей.

Прочитано 12 раз Последнее изменение Воскресенье, 16 октября 2022 16:35

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