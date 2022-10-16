ПЕРВЫЕ В ТУРНИРЕ ПО БРАЗИЛЬСКОМУ ДЖИУ-ДЖИТСУ LAPELA LUTA X
Новости Воскресенье, 16 октября 2022 16:01
Сухум. 16 октября 2022. Абхазия-Информ. Команда нашего соотечественника Руслана Хашба «KHASHBA AF BJJ TEAM» успешно выступила на крупном турнире по бразильскому джиу-джитсу LAPELA LUTA X, который прошел 1 октября в Ростове-на-Дону.
В турнире приняли участие около 700 участников.
Команда нашего соотечественника состояла из 57 человек и заняла первые общекомандные места среди детей, среди взрослых и среди филиалов AF Academy.
Спортсмены завоевали 28 золотых, 23 серебряных и 10 бронзовых медалей.