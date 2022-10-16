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Абхазия Информ

ИТОГИ 2 ТУРА КЛУБНОГО ЧЕМПИОНАТА АБХАЗИИ ПО НАСТОЛЬНОМУ ТЕННИСУ «ВЫСШАЯ ЛИГА»

Новости Воскресенье, 16 октября 2022 16:03
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ИТОГИ 2 ТУРА КЛУБНОГО ЧЕМПИОНАТА АБХАЗИИ ПО НАСТОЛЬНОМУ ТЕННИСУ «ВЫСШАЯ ЛИГА»

Сухум. 16 октября 2022. Абхазия-Информ. 14-16 октября в городе Сухум проходил 2 тур клубного чемпионата Абхазии по настольному теннису «Высшая лига».  В чемпионате приняли участие восемь команд из городов и районов, а также высших учебных заведений Абхазии. 

Первое общекомандное место заняла команда города Сухум (Ренат Карчава, Лаша Давитая, Виктория Полушина); 

второе место у команды Абхазского государственного университета (Наур Карчава, Нарт Дзяпшба, Анна Егорова, Руслан Кешебян);

третье место заняли спортсмены из Очамчыры (Александр Скиделло, София Серафимова, Инал Сабекия);

четвертое у спортсменов из Ткуарчала (Мераб Абхазава, Артем Филимонов, Нинель Чалукян). 

Также, в рамках чемпионата прошли соревнования среди инвалидов-ампутантов, где победителем стал Джон Чан-оглы (Гудаута), второе место занял Алхас Ампар (Пицунда), третье место занял Мез Арджения (Гудаута). 

Лучшими игроками турнира были признаны Анна Егорова и Мераб Абхазава. 

Команды были награждены кубками, грамотами, медалями и денежными призами. 

Организаторы - Государственный комитет РА по делам молодежи и спорту и Федерация настольного тенниса Абхазии. 

Главный судья, судья республиканской категории Руслан Сарьян. 

Прочитано 12 раз Последнее изменение Воскресенье, 16 октября 2022 16:10

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