ИТОГИ 2 ТУРА КЛУБНОГО ЧЕМПИОНАТА АБХАЗИИ ПО НАСТОЛЬНОМУ ТЕННИСУ «ВЫСШАЯ ЛИГА»

Сухум. 16 октября 2022. Абхазия-Информ. 14-16 октября в городе Сухум проходил 2 тур клубного чемпионата Абхазии по настольному теннису «Высшая лига». В чемпионате приняли участие восемь команд из городов и районов, а также высших учебных заведений Абхазии.

второе место у команды Абхазского государственного университета (Наур Карчава, Нарт Дзяпшба, Анна Егорова, Руслан Кешебян);

третье место заняли спортсмены из Очамчыры (Александр Скиделло, София Серафимова, Инал Сабекия);

четвертое у спортсменов из Ткуарчала (Мераб Абхазава, Артем Филимонов, Нинель Чалукян).



Также, в рамках чемпионата прошли соревнования среди инвалидов-ампутантов, где победителем стал Джон Чан-оглы (Гудаута), второе место занял Алхас Ампар (Пицунда), третье место занял Мез Арджения (Гудаута).



Лучшими игроками турнира были признаны Анна Егорова и Мераб Абхазава.



Команды были награждены кубками, грамотами, медалями и денежными призами.



Организаторы - Государственный комитет РА по делам молодежи и спорту и Федерация настольного тенниса Абхазии.



Главный судья, судья республиканской категории Руслан Сарьян.