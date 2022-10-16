ПРОШЛИ СОРЕВНОВАНИЯ ПО ЛЁГКОЙ АТЛЕТИКЕ
Сухум. 16 октября 2022. Абхазия-Информ. По программе общегородской ХХl Спартакиады школьников-2022 прошли соревнования по лёгкой атлетике. В них участвовали учащиеся всех общеобразовательных учреждений столицы, сообщает Управление образования Администрации г. Сухум.
Ребята соревновались в четырёх видах спорта: бег на 100 метров; бег на 800 метров; прыжки с места; эстафета.
Призерами командного первенства стали: 1 место – сухумская средняя школа №4 им. Д. И. Гулиа.
В эстафете 4x100 метров: 1 место – сухумская средняя школа №7.
В беге на 100 метров среди мальчиков: 1 место – ученик сухумской средней школы №3 им. Ю. Н. Воронова Шамиль Делба.
В беге на 100 метров среди девочек: 1 место – ученица сухумской средней школы №7 Марианна Миносян.
В беге на 800 метров среди девочек: 1 место – ученица сухумской средней школы №11 им. А. М. Чочуа Лера Дмитриенко.
В прыжке в длину с разбега среди девочек призерами стали: 1 место – Валерия Дмитриенко.
В прыжке в длину с разбега среди мальчиков: 1 место – ученик сухумской средней школы №12 Артем Синогач.
Все победители и призёры были награждены кубками, медалями и грамотами Управления образования Администрации города Сухум.
Об этом сообщает сайт столицы.