Сухум. 16 октября 2022. Абхазия-Информ. По программе общегородской ХХl Спартакиады школьников-2022 прошли соревнования по лёгкой атлетике. В них участвовали учащиеся всех общеобразовательных учреждений столицы, сообщает Управление образования Администрации г. Сухум.

Ребята соревновались в четырёх видах спорта: бег на 100 метров; бег на 800 метров; прыжки с места; эстафета.