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Абхазия Информ

ПРОШЛИ СОРЕВНОВАНИЯ ПО ЛЁГКОЙ АТЛЕТИКЕ

Новости Воскресенье, 16 октября 2022 16:10
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ПРОШЛИ СОРЕВНОВАНИЯ ПО ЛЁГКОЙ АТЛЕТИКЕ

Сухум. 16 октября 2022. Абхазия-Информ. По программе общегородской ХХl Спартакиады школьников-2022 прошли соревнования по лёгкой атлетике. В них участвовали учащиеся всех общеобразовательных учреждений столицы, сообщает Управление образования Администрации г. Сухум.

Ребята соревновались в четырёх видах спорта: бег на 100 метров; бег на 800 метров; прыжки с места; эстафета.

Призерами командного первенства стали: 1 место – сухумская средняя школа №4 им. Д. И. Гулиа.

В эстафете 4x100 метров: 1 место – сухумская средняя школа №7.

В беге на 100 метров среди мальчиков: 1 место – ученик сухумской средней школы №3 им. Ю. Н. Воронова Шамиль Делба.

В беге на 100 метров среди девочек: 1 место – ученица сухумской средней школы №7 Марианна Миносян.

В беге на 800 метров среди девочек: 1 место – ученица сухумской средней школы №11 им. А. М. Чочуа Лера Дмитриенко.

В прыжке в длину с разбега среди девочек призерами стали: 1 место – Валерия Дмитриенко.

В прыжке в длину с разбега среди мальчиков: 1 место – ученик сухумской средней школы №12 Артем Синогач.

Все победители и призёры были награждены кубками, медалями и грамотами Управления образования Администрации города Сухум.

Об этом сообщает сайт столицы.

Прочитано 8 раз Последнее изменение Воскресенье, 16 октября 2022 16:14

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