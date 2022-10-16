ПРЕЗЕНТАЦИЯ КНИГИ О ВЛАДИМИРЕ ПУТИНЕ ПРОШЛА В АБХАЗИИ

Сухум. 16 октября 2022. Абхазия-Информ. Презентация книги о президенте России Владимире Путине «Путь Путина» прошла в Абхазском драмтеатре.

Гендиректор издательства «Вече» Леонид Палько, рассказал, что идея провести презентацию книги в Абхазии принадлежит президенту Российского книжного союза Сергею Степашину. Ранее книга была представлена в Москве и Санкт-Петербурге.