ПРЕЗЕНТАЦИЯ КНИГИ О ВЛАДИМИРЕ ПУТИНЕ ПРОШЛА В АБХАЗИИ
Сухум. 16 октября 2022. Абхазия-Информ. Презентация книги о президенте России Владимире Путине «Путь Путина» прошла в Абхазском драмтеатре.
Гендиректор издательства «Вече» Леонид Палько, рассказал, что идея провести презентацию книги в Абхазии принадлежит президенту Российского книжного союза Сергею Степашину. Ранее книга была представлена в Москве и Санкт-Петербурге.
В книге журналист Рафаэль Гусейнов задает советскому и российскому публицисту, автору историко-политических биографий Рою Медведеву десять вопросов о Владимире Путине. Эти ответы стали основой десяти глав книги.