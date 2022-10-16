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Абхазия Информ

ПРЕЗЕНТАЦИЯ КНИГИ О ВЛАДИМИРЕ ПУТИНЕ ПРОШЛА В АБХАЗИИ

Новости Воскресенье, 16 октября 2022 16:14
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ПРЕЗЕНТАЦИЯ КНИГИ О ВЛАДИМИРЕ ПУТИНЕ ПРОШЛА В АБХАЗИИ

Сухум. 16 октября 2022. Абхазия-Информ. Презентация книги о президенте России Владимире Путине «Путь Путина» прошла в Абхазском драмтеатре.

Гендиректор издательства «Вече» Леонид Палько, рассказал, что идея провести презентацию книги в Абхазии принадлежит президенту Российского книжного союза Сергею Степашину. Ранее книга была представлена в Москве и Санкт-Петербурге.

В книге журналист Рафаэль Гусейнов задает советскому и российскому публицисту, автору историко-политических биографий Рою Медведеву десять вопросов о Владимире Путине. Эти ответы стали основой десяти глав книги.

Прочитано 7 раз Последнее изменение Воскресенье, 16 октября 2022 16:16

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