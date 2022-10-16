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Абхазия Информ

РЕЙДОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ В СУХУМЕ

Новости Воскресенье, 16 октября 2022 16:18
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РЕЙДОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ В СУХУМЕ

Сухум. 16 октября 2022. Абхазия-Информ. Далеко не все автолюбители соблюдают правила дорожного движения, особенно, если речь идет о парковке, водители нередко паркуются в неположенных местах или под запрещенными знаками. Неправильно припаркованное транспортное средство перекрывает дорожный обзор и непосредственно проезд, в результате создавая неудобства для пешеходов и других водителей.

С целью пресечь правонарушения в области дорожно-транспортного движения сотрудники отдела Госавтоинспекции совместно с подразделениями милиции общественной безопасности управления внутренних дел по г. Сухум систематически проводят рейдовые мероприятия.  

Водители предупреждаются о неправомерных действиях на дорогах, в отношении нарушителей составляются административные протоколы.

МВД Абхазии напоминает, что культура вождения очень важна как для обеспечения безопасности дорожного движения, так и для сохранения внутреннего спокойствия. Надо помнить об этом, и наши дороги станут безопасными!

Прочитано 6 раз Последнее изменение Воскресенье, 16 октября 2022 16:27

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