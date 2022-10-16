Сухум. 16 октября 2022. Абхазия-Информ. ФАО и «ООН-Женщины» в рамках совместного проекта «Поддержка женщин в производстве домашней молочной продукции» провели мероприятие, посвященное Международному дню сельских женщин. Оно прошло 15 октября в бизнес-центре «Эверест-2000» в городе Сухум и в нем приняло участие около сорока участниц текущего проекта из разных районов Абхазии.

Международный день сельских женщин отмечается ежегодно 15 октября. Идея проведения Международного дня сельских женщин была предложена на 4-й Женской конференции ООН, прошедшей в 1995 году в Пекине, и в 2007 году этот праздник был официально одобрен Генеральной Ассамблеей ООН.

В ходе мероприятия представители офиса ФАО, «ООН-Женщины» в Абхазии и приглашенные спикеры из разных сел Абхазии таких как Хяцка, Мярхаул, Папырныхуа провели презентации на следующие темы насущных проблем: детские дошкольные учреждения в селах, проблемы сельского образования, водо- и электроснабжение в селах и помощь малоимущим семьям в селах.

Предоставленная информация подробно освещала текующее состояние вышеперечисленных проблем в селах Абхазии. После каждого блока презентаций у участников была возможность обсудить текущую ситуацию и задать вопросы спикерам. У каждого участника была возможность высказать свое мнение и представить свое видение о том, как можно решить ту или иную проблему.

«Женщины играют ключевую роль в сельском хозяйстве, поскольку они несут ответственность за производство от 60 до 80% продуктов питания во всем мире. Давайте воспользуемся этим днем, чтобы оценить всю тяжелую работу, проделанную женщинами в сельском хозяйстве, и их огромный вклад в продовольственную безопасность», – отметил специалист по сельскому хозяйству Омар Дахдули.

«Основная задача этого дня – подчеркнуть роль и вклад женщины в сельском хозяйстве, обсудить существующие проблемы сел и их влияние», – сказала глава проектного офиса ООН-Женщины Амина Хагба.

В конце мероприятия всем участникам раздали памятные подарки.

Совместно со структурой «ООН-Женщины» и Швейцарским агентством по развитию и сотрудничеству (SDC), Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО) продолжают цикл мероприятий, направленный на поддержку женщин-фермеров в производстве домашней молочной продукции и расширении их экономических возможностей.