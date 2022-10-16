 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

В мире

НАЗВАНО НАСТОЯЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ПОГИБШИХ РОССИЙСКИХ ВОЕННЫХ В ЗОНЕ ПРОВЕДЕНИЯ СПЕЦОПЕРАЦИИ
сентября 21 2022

НАЗВАНО НАСТОЯЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ПОГИБШИХ РОССИЙСКИХ ВОЕННЫХ В ЗОНЕ ПРОВЕДЕНИЯ СПЕЦОПЕРАЦИИ

Сергей Шойгу впервые озвучил количество военных, которые погибли во время проведения специальной операции, направленной на…
ПУТИН ОБЪЯВИЛ О ЧАСТИЧНОЙ МОБИЛИЗАЦИИ В РОССИИ
сентября 21 2022
ПУТИН ОБЪЯВИЛ О ЧАСТИЧНОЙ МОБИЛИЗАЦИИ В РОССИИ
УМЕРЛА КОРОЛЕВА ЕЛИЗАВЕТА II
сентября 08 2022
УМЕРЛА КОРОЛЕВА ЕЛИЗАВЕТА II

Документы

РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020

РАСПОРЯЖЕНИЕ

"О внесении изменений в Распоряжение Президента Республики Абхазия от 30 июня 2020 года, № 250-рп…
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
июня 30 2020
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД
мая 12 2020
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД

Календарь событий

« Октябрь 2022 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

МЕРОПРИЯТИЕ, ПОСВЯЩЕННОЕ МЕЖДУНАРОДНОМУ ДНЮ СЕЛЬСКИХ ЖЕНЩИН

Новости Воскресенье, 16 октября 2022 16:28
Оцените материал
(0 голосов)
МЕРОПРИЯТИЕ, ПОСВЯЩЕННОЕ МЕЖДУНАРОДНОМУ ДНЮ СЕЛЬСКИХ ЖЕНЩИН

Сухум. 16 октября 2022. Абхазия-Информ. ФАО и «ООН-Женщины» в рамках совместного проекта «Поддержка женщин в производстве домашней молочной продукции» провели мероприятие, посвященное Международному дню сельских женщин. Оно прошло 15 октября в бизнес-центре «Эверест-2000» в городе Сухум и в нем приняло участие около сорока участниц текущего проекта из разных районов Абхазии.

Международный день сельских женщин отмечается ежегодно 15 октября. Идея проведения Международного дня сельских женщин была предложена на 4-й Женской конференции ООН, прошедшей в 1995 году в Пекине, и в 2007 году этот праздник был официально одобрен Генеральной Ассамблеей ООН.

В ходе мероприятия представители офиса ФАО, «ООН-Женщины» в Абхазии и приглашенные спикеры из разных сел Абхазии таких как Хяцка, Мярхаул, Папырныхуа провели презентации на следующие темы насущных проблем: детские дошкольные учреждения в селах, проблемы сельского образования, водо- и электроснабжение в селах и помощь малоимущим семьям в селах.

Предоставленная информация подробно освещала текующее состояние вышеперечисленных проблем в селах Абхазии. После каждого блока презентаций у участников была возможность обсудить текущую ситуацию и задать вопросы спикерам. У каждого участника была возможность высказать свое мнение и представить свое видение о том, как можно решить ту или иную проблему.

«Женщины играют ключевую роль в сельском хозяйстве, поскольку они несут ответственность за производство от 60 до 80% продуктов питания во всем мире. Давайте воспользуемся этим днем, чтобы оценить всю тяжелую работу, проделанную женщинами в сельском хозяйстве, и их огромный вклад в продовольственную безопасность», – отметил специалист по сельскому хозяйству Омар Дахдули.

«Основная задача этого дня – подчеркнуть роль и вклад женщины в сельском хозяйстве, обсудить существующие проблемы сел и их влияние», – сказала глава проектного офиса ООН-Женщины Амина Хагба.

В конце мероприятия всем участникам раздали памятные подарки.

Совместно со структурой «ООН-Женщины» и Швейцарским агентством по развитию и сотрудничеству (SDC), Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО) продолжают цикл мероприятий, направленный на поддержку женщин-фермеров в производстве домашней молочной продукции и расширении их экономических возможностей.

Прочитано 3 раз Последнее изменение Воскресенье, 16 октября 2022 16:32

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « РЕЙДОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ В СУХУМЕ
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.