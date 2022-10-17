ПРОДОЛЖАЮТСЯ РАБОТЫ ПО УКЛАДКЕ НОВОЙ ТРОТУАРНОЙ ПЛИТКИ
Сухум. 17 октября 2022. Абхазия-Информ. Специалисты МУП «Благоустройство» Администрации Сухума продолжают работы по укладке новой тротуарной плитки.
Завершено благоустройство тротуара по улице Гулиа у ГК «Абхазфармация». Продолжаются работы по улице Джонуа. Работы на отрезке участка от улицы Гулиа до улицы Ардзинба завершены, продолжаются работы на отрезке улиц Аиааира и Лакоба.
Завершены работы по укладке тротуарной плитки по одной стороне улицы Аиааира на участке от улицы Пушкина до улицы академика Марра (возле 10 школы). Осталось провести работы на противоположной стороне улицы.
Ремонтные работы по благоустройству тротуаров на вышеназванных участках планируется завершить к концу октября.
Об этом сообщает сайт столицы.
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