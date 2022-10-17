РАСШИРЕННОЕ ЗАСЕДАНИЕ ПАРЛАМЕНТСКОГО КОМИТЕТА ПО КУЛЬТУРЕ, ДЕЛАМ МОЛОДЁЖИ И СПОРТУ

Сухум. 17 октября 2022. Абхазия-Информ. В Парламенте под председательством Венори Бебия состоялось расширенное заседание Комитета Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия по культуре, делам молодёжи и спорту.

В нем приняли участие депутаты Парламента, председатель Государственного комитета по делам молодежи и спорта Джемал Губаз и его заместитель Мадина Воуба.



В ходе заседания Джемал Губаз рассказал о работе возглавляемого им ведомства, о достижениях и перспективах абхазского спорта. Он поделился с депутатами проблемами, с которыми сталкивается Госкомитет, в частности, были озвучены и вопросы финансового характера.



Председатель ответил на многочисленные вопросы и выразил благодарность парламентариям за намерение оказывать содействие решению задач, стоящих перед Государственным комитетом Республики Абхазия по делам молодежи и спорта.