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Абхазия Информ

РАСШИРЕННОЕ ЗАСЕДАНИЕ ПАРЛАМЕНТСКОГО КОМИТЕТА ПО КУЛЬТУРЕ, ДЕЛАМ МОЛОДЁЖИ И СПОРТУ

Новости Понедельник, 17 октября 2022 19:42
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РАСШИРЕННОЕ ЗАСЕДАНИЕ ПАРЛАМЕНТСКОГО КОМИТЕТА ПО КУЛЬТУРЕ, ДЕЛАМ МОЛОДЁЖИ И СПОРТУ

Сухум. 17 октября 2022. Абхазия-Информ. В Парламенте под председательством Венори Бебия состоялось расширенное заседание Комитета Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия по культуре, делам молодёжи и спорту. 

В нем приняли участие депутаты Парламента, председатель Государственного комитета по делам молодежи и спорта Джемал Губаз и его заместитель Мадина Воуба. 

В ходе заседания Джемал Губаз рассказал о работе возглавляемого им ведомства, о достижениях и перспективах абхазского спорта. Он поделился с депутатами проблемами, с которыми сталкивается Госкомитет, в частности, были озвучены и вопросы финансового характера. 

Председатель ответил на многочисленные вопросы и выразил благодарность парламентариям за намерение оказывать содействие решению задач, стоящих перед Государственным комитетом Республики Абхазия по делам молодежи и спорта.

Прочитано 3 раз Последнее изменение Понедельник, 17 октября 2022 19:43

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