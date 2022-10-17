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Абхазия Информ

ПАРЛАМЕНТСКИЙ КОМИТЕТ РАССМОТРЕЛ ПРОЕКТ БЮДЖЕТНОЙ СМЕТЫ НА СОДЕРЖАНИЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ

Новости Понедельник, 17 октября 2022 19:43
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ПАРЛАМЕНТСКИЙ КОМИТЕТ РАССМОТРЕЛ ПРОЕКТ БЮДЖЕТНОЙ СМЕТЫ НА СОДЕРЖАНИЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ

Сухум. 17 октября 2022. Абхазия-Информ. В Парламенте состоялось расширенное заседание Комитета по бюджету, кредитным организациям, налогам и финансам. В заседании, которое провел председатель комитета Беслан Халваш, приняли участие спикер Парламента Лаша Ашуба, депутаты, председатель Контрольной палаты Роберт Аршба и руководитель Аппарата Контрольной палаты Владимир Лакербая. 

В соответствии со статьей 4 Закона Республики Абхазия «О Контрольной палате Республики Абхазия» Роберт Аршба представил депутатам проект бюджетной сметы на содержание Контрольной палаты на 2023 год. 

По итогам обсуждения комитетом было принято решение вынести данный вопрос на рассмотрение заседания сессии Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия для принятия.

Прочитано 4 раз Последнее изменение Понедельник, 17 октября 2022 19:45

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