АСЛАН БЖАНИЯ ВЫРАЗИЛ СОБОЛЕЗНОВАНИЯ ВЕНИАМИНУ КОНДРАТЬЕВУ
Сухум. 18 октября 2022. Абхазия-Информ. Президент Абхазии Аслан Бжания выразил соболезнования губернатору Краснодарского края Вениамину Кондратьеву в связи с трагедией в Ейске.
«Уважаемый Вениамин Иванович,
От имени народа Республики Абхазия и себя лично выражаю глубокие соболезнования в связи с трагедией, произошедшей в г. Ейске.
С глубокой скорбью восприняли известие о произошедшем в г. Ейске крушении самолета Су-34, унесшем жизни мирных людей.
Прошу передать слова искреннего сочувствия и поддержки родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим», – отмечается в тексте соболезнования.
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