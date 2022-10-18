АСЛАН БЖАНИЯ ВЫРАЗИЛ СОБОЛЕЗНОВАНИЯ ВЕНИАМИНУ КОНДРАТЬЕВУ

Сухум. 18 октября 2022. Абхазия-Информ. Президент Абхазии Аслан Бжания выразил соболезнования губернатору Краснодарского края Вениамину Кондратьеву в связи с трагедией в Ейске.

От имени народа Республики Абхазия и себя лично выражаю глубокие соболезнования в связи с трагедией, произошедшей в г. Ейске.

С глубокой скорбью восприняли известие о произошедшем в г. Ейске крушении самолета Су-34, унесшем жизни мирных людей.

Прошу передать слова искреннего сочувствия и поддержки родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим», – отмечается в тексте соболезнования.