ЮНИСЕФ ПЕРЕДАЛ ТРЕМ ШКОЛАМ ОСНАЩЕНИЯ ДЛЯ ШКОЛЬНЫХ ЛАБОРАТОРИЙ
Сухум. 18 октября 2022. Абхазия-Информ. По согласованию с Министерством просвещения и языковой политики, Cухумский офис Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) передал трем сухумским школам (школам №5 и №1, Абхазскому лицею-интернату) лабораторное оснащение по физике, химии и биологии.Всего в рамках совместного проекта ООН и Европейского Союза по повышению качества профессионально-технического образования ЮНИСЕФ обеспечил 10 школ по всей Абхазии лабораторным оснащением по физике, химии и биологии.
Также преподаватели дисциплин естественно-математического цикла школ – участниц проекта прошли обучающие семинары по методике преподавания предметов на основе СТЕМ-подхода в течение 2021-2022 гг.
Целью проекта является оказание помощи в повышении эффективности преподавания в школах дисциплин естественно-математического цикла (алгебра, геометрия, физика, химия, биология), основанного на применении междисциплинарного и прикладного подходов.
Эти подходы дают возможность провести прочные связи между изучаемыми предметами естественно-математического цикла и способствует повышению заинтересованности учащихся к обучению, отмечают в Минпросе.
Последнее от Super User
- В МОСКВЕ ПРОЙДЕТ II МЕЖДУНАРОДНАЯ БИЕННАЛЕ СОВРЕМЕННОГО ИСКУССТВА КАВКАЗА
- РОССИЯНИН РАССКАЗАЛ ПРО ОСОБЕННОСТИ ОСЕННЕГО ОТДЫХА В АБХАЗИИ
- В СУХУМЕ ОТМЕТИЛИ 170-ЛЕТИЕ КРУПНОГО РУССКОГО МЕЦЕНАТА НИКОЛАЯ СМЕЦКОГО
- АСЛАН БЖАНИЯ ВЫРАЗИЛ СОБОЛЕЗНОВАНИЯ ВЕНИАМИНУ КОНДРАТЬЕВУ
- ПАРЛАМЕНТСКИЙ КОМИТЕТ РАССМОТРЕЛ ПРОЕКТ БЮДЖЕТНОЙ СМЕТЫ НА СОДЕРЖАНИЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ