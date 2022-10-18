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Абхазия Информ

ЮНИСЕФ ПЕРЕДАЛ ТРЕМ ШКОЛАМ ОСНАЩЕНИЯ ДЛЯ ШКОЛЬНЫХ ЛАБОРАТОРИЙ

Новости Вторник, 18 октября 2022 19:57
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ЮНИСЕФ ПЕРЕДАЛ ТРЕМ ШКОЛАМ ОСНАЩЕНИЯ ДЛЯ ШКОЛЬНЫХ ЛАБОРАТОРИЙ

Сухум. 18 октября 2022. Абхазия-Информ. По согласованию с Министерством просвещения и языковой политики, Cухумский офис Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) передал трем сухумским школам (школам №5 и №1, Абхазскому лицею-интернату) лабораторное оснащение по физике, химии и биологии.Всего в рамках совместного проекта ООН и Европейского Союза по повышению качества профессионально-технического образования ЮНИСЕФ обеспечил 10 школ по всей Абхазии лабораторным оснащением по физике, химии и биологии.

Также преподаватели дисциплин естественно-математического цикла школ – участниц проекта прошли обучающие семинары по методике преподавания предметов на основе СТЕМ-подхода в течение 2021-2022 гг.

Целью проекта является оказание помощи в повышении эффективности преподавания в школах дисциплин естественно-математического цикла (алгебра, геометрия, физика, химия, биология), основанного на применении междисциплинарного и прикладного подходов.

Эти подходы дают возможность провести прочные связи между изучаемыми предметами естественно-математического цикла и способствует повышению заинтересованности учащихся к обучению, отмечают в Минпросе.

Прочитано 6 раз Последнее изменение Вторник, 18 октября 2022 20:08

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