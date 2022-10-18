В СУХУМЕ ОТМЕТИЛИ 170-ЛЕТИЕ КРУПНОГО РУССКОГО МЕЦЕНАТА НИКОЛАЯ СМЕЦКОГО

Сухум. 18 октября 2022. Абхазия-Информ . Мероприятие в честь 170-летия крупного русского мецената Николая Смецкого, оставившего неизгладимый след в развитии и истории Абхазии, прошло во вторник в Московском культурно-деловом центре «Дом Москвы» в Сухуме. Мероприятие организовано Московским культурно-деловым центром «Дом Москвы» в Сухуме совместно с представительством Россотрудничества в Республике Абхазия и культурным фондом «Платформа».

В рамках мероприятия прошла интерактивная лекция с выставкой старинных фотографий исторических объектов и парков Смецкого в Абхазии.

Открывая мероприятие представитель МКДЦ «Дом Москвы» в Сухуме Мария Соя отметила, что Николай Смецкой был одним из первых меценатов еще дореволюционной Абхазии, во многом предопределившим курортно-лечебный ландшафт абхазского побережья, выведя его значительную часть на мировой уровень.

«Хозяйственный гений Смецкого и его благотворительность сыграли большую роль в развитии Абхазии. История его жизни неразрывно связана с историей Абхазии. Поэтому нам очень важно сохранять историко-культурное наследие и рассказывать молодёжи о таких людях как Николай Смецкой», – подчеркнула она.

Интерактивную лекцию для старшеклассников сухумских школ и студентов Абхазского госуниверситета провела сотрудник представительства Россотрудничества в РА Наталья Каюн.

В мероприятии приняли участие старшеклассники сухумских школ и студенты Абхазского госуниверситета, а также руководители организаций российских соотечественников – исполнительный директор культурного фонда «Платформа» Дмитрий Статейнов, Центра правозащиты российских граждан в Абхазии Елена Жилинская, заведующая отделом культуры администрации Гулрыпшского района, председатель общественной организации «Гулрыпш. Россодружество» Валентина Пицевич, заместитель проректора по молодёжной политике Абхазского госуниверситета Юрий Трувалев и другие.