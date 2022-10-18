 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

В мире

НАЗВАНО НАСТОЯЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ПОГИБШИХ РОССИЙСКИХ ВОЕННЫХ В ЗОНЕ ПРОВЕДЕНИЯ СПЕЦОПЕРАЦИИ
сентября 21 2022

НАЗВАНО НАСТОЯЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ПОГИБШИХ РОССИЙСКИХ ВОЕННЫХ В ЗОНЕ ПРОВЕДЕНИЯ СПЕЦОПЕРАЦИИ

Сергей Шойгу впервые озвучил количество военных, которые погибли во время проведения специальной операции, направленной на…
ПУТИН ОБЪЯВИЛ О ЧАСТИЧНОЙ МОБИЛИЗАЦИИ В РОССИИ
сентября 21 2022
ПУТИН ОБЪЯВИЛ О ЧАСТИЧНОЙ МОБИЛИЗАЦИИ В РОССИИ
УМЕРЛА КОРОЛЕВА ЕЛИЗАВЕТА II
сентября 08 2022
УМЕРЛА КОРОЛЕВА ЕЛИЗАВЕТА II

Документы

РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020

РАСПОРЯЖЕНИЕ

"О внесении изменений в Распоряжение Президента Республики Абхазия от 30 июня 2020 года, № 250-рп…
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
июня 30 2020
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД
мая 12 2020
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД

Календарь событий

« Октябрь 2022 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

РОССИЯНИН РАССКАЗАЛ ПРО ОСОБЕННОСТИ ОСЕННЕГО ОТДЫХА В АБХАЗИИ

Новости Вторник, 18 октября 2022 20:22
Оцените материал
(0 голосов)
РОССИЯНИН РАССКАЗАЛ ПРО ОСОБЕННОСТИ ОСЕННЕГО ОТДЫХА В АБХАЗИИ

Сухум. 18 октября 2022. Абхазия-Информ. На портале «Тонкости туризма» на «Яндекс.Дзен» опубликован отзыв российского туриста об отдыхе в Абхазии осенью. По его словам, этот сезон – лучший для отдыха в стране.

Среди плюсов осеннего отдыха в Абхазии россиянин назвал более доступное жилье, малое количество отдыхающих и прекращение завышения стоимости поездок таксистами. При этом турист отметил, что не согласен с большинством обвинений в адрес абхазцев и считает, что фраза «абхазцы ненавидят всех» не соответствует действительности.

«Мне попадались только очень отзывчивые и добрые люди. Понтов им больше завезли из Сочи. Чаще всего я получал негатив не от коренных абхазцев, а от переехавших сюда россиян и других приезжих!» – рассказал путешественник.

Он добавил, что в стране можно посетить интересные и красивые места. Среди них он отметил разрушенные города – рекомендовал посетить Ткуарчал, Акармару, Джантуху и Очамчиру. Отдельно он рассказал о добрых и искренних людях на этих локациях.

Так, среди достопримечательностей в этих городах турист назвал водопады, и смотровую площадку в виде двух протянутых рук рядом с городом Ткуарчал.

Прочитано 2 раз Последнее изменение Вторник, 18 октября 2022 20:26

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « В СУХУМЕ ОТМЕТИЛИ 170-ЛЕТИЕ КРУПНОГО РУССКОГО МЕЦЕНАТА НИКОЛАЯ СМЕЦКОГО В МОСКВЕ ПРОЙДЕТ II МЕЖДУНАРОДНАЯ БИЕННАЛЕ СОВРЕМЕННОГО ИСКУССТВА КАВКАЗА »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.