РОССИЯНИН РАССКАЗАЛ ПРО ОСОБЕННОСТИ ОСЕННЕГО ОТДЫХА В АБХАЗИИ

Сухум. 18 октября 2022. Абхазия-Информ . На портале «Тонкости туризма» на «Яндекс.Дзен» опубликован отзыв российского туриста об отдыхе в Абхазии осенью. По его словам, этот сезон – лучший для отдыха в стране.

Среди плюсов осеннего отдыха в Абхазии россиянин назвал более доступное жилье, малое количество отдыхающих и прекращение завышения стоимости поездок таксистами. При этом турист отметил, что не согласен с большинством обвинений в адрес абхазцев и считает, что фраза «абхазцы ненавидят всех» не соответствует действительности.

«Мне попадались только очень отзывчивые и добрые люди. Понтов им больше завезли из Сочи. Чаще всего я получал негатив не от коренных абхазцев, а от переехавших сюда россиян и других приезжих!» – рассказал путешественник.

Он добавил, что в стране можно посетить интересные и красивые места. Среди них он отметил разрушенные города – рекомендовал посетить Ткуарчал, Акармару, Джантуху и Очамчиру. Отдельно он рассказал о добрых и искренних людях на этих локациях.

Так, среди достопримечательностей в этих городах турист назвал водопады, и смотровую площадку в виде двух протянутых рук рядом с городом Ткуарчал.