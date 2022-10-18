В МОСКВЕ ПРОЙДЕТ II МЕЖДУНАРОДНАЯ БИЕННАЛЕ СОВРЕМЕННОГО ИСКУССТВА КАВКАЗА

Сухум. 18 октября 2022. Абхазия-Информ . II Международная биеннале современного искусства Кавказа пройдет с 21 по 27 октября в Центре дизайна Artplay в Москве. На выставке будет представлено более 500 произведений от классической живописи и скульптуры до стрит-арта и nft. Проект соберет 185 участников из всех республик Северного Кавказа, а также других стран мира, в том числе, Англии, Франции, Германии, Бельгии, Израиля, Китая, Турции и Иордании. Абхазию на мероприятии представит художница Диана Воуба.

Тема биеннале этого года «Спустившиеся с гор». Организаторы предлагают переосмыслить уничижительное клише, с которым сталкивается почти каждый кавказец за пределами своей малой родины, с точки зрения более внимательного рассмотрения его этимологии. Гора - один из главных сакральных скрепов кавказской культуры, он восходит к универсальному общечеловеческому образу Мировой горы как центру вселенной и источнику жизни. Вот в этой, с долей иронии, смысловой дихотомии «спустившихся с гор» предстанут участники биеннале.

Экспозиция в московском зале представит зрителю ряд спецпроектов, включая масштабную инсталляцию, обыгрывающую форму горы с камнями и землей, привезенными со всего Кавказа, и с проекцией на большом экране. Помимо классической живописи и графики, будет представлен стрит арт (художники Магомед Аюбов, Руслан Магомедов, Андрей Калугин, Гоша YKOR, BatandDark); видео арт (Башир Борлаков, Марал Кайтмазова, Линда Иблеева); nft (Арсен Чач, Хусейн Кучкаров), а также художницы исламского направления Аль-Хала, Айша Тайсумова, Others и другие. Биеннале сопровождает разнообразная программа, в том числе выступления музыкальных ансамблей и групп, перформансы, презентации книг, паблик токи.