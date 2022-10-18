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Абхазия Информ

МИГРАЦИОННАЯ СЛУЖБА ПРЕДСТАВИЛА АЛЕКСАНДРУ АНКВАБ ОТЧЕТ ЗА 9 МЕСЯЦЕВ РАБОТЫ

Новости Вторник, 18 октября 2022 20:54
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МИГРАЦИОННАЯ СЛУЖБА ПРЕДСТАВИЛА АЛЕКСАНДРУ АНКВАБ ОТЧЕТ ЗА 9 МЕСЯЦЕВ РАБОТЫ

Сухум. 18 октября 2022. Абхазия-Информ. В канун дня образования Государственной миграционной службы Республики Абхазия начальник ГМС Рамин Габлая представил премьер-министру Александру Анквабу отчет за 9 месяцев текущего года.

Сравнительный анализ поступлений средств в государственный бюджет от деятельности ГМС показывает, что в 2021 году были достигнуты максимальные значения за весь период работы миграционной службы – более 40 миллионов 170 тысяч рублей. А за 9-месяцев 2022 года общая сумма поступлений уже составила 48 миллионов 66 тысяч рублей.

По данным ГМС на 1 октября за 9-месяцев текущего года принято 5426 заявлений от иностранных граждан на получение виз и 463 заявления от работодателей. Легализовано (принято заявлений от иностранных граждан о выдаче разрешений на работу и патентов) 4143, из них 786 патентов.

Зачислено госпошлины за выдачу рабочих виз – 17297693 руб. Иностранными гражданами уплачено госпошлины за выдачу разрешений на работу – 15 662 550 рублей, за выдачу патента – 6 миллионов 439 тысяч рублей.

Работодателями внесено в бюджет госпошлины за выдачу разрешений на привлечение и использование иностранной рабочей силы 8 153 500 рублей. За отчетный период миграционной службой в административном порядке направлено в суд общей юрисдикции 99 материалов, в Арбитражный суд – 4 дела. Общая сумма от штрафных санкций, поступившая в бюджет республики, составила 513 300 рублей.

Премьер-министр поручил руководителю Миграционной службы обеспечить постоянный контроль за миграционными потоками и учетом рабочих мигрантов, а также представить на рассмотрение правительства предложения по повышению эффективности работы ГМС.

Александр Анкваб передал поздравления личному составу Государственной миграционной службы с предстоящим профессиональным праздником и пожелал сотрудникам успешной работы.

Прочитано 9 раз Последнее изменение Вторник, 18 октября 2022 21:11

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