 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

В мире

НАЗВАНО НАСТОЯЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ПОГИБШИХ РОССИЙСКИХ ВОЕННЫХ В ЗОНЕ ПРОВЕДЕНИЯ СПЕЦОПЕРАЦИИ
сентября 21 2022

НАЗВАНО НАСТОЯЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ПОГИБШИХ РОССИЙСКИХ ВОЕННЫХ В ЗОНЕ ПРОВЕДЕНИЯ СПЕЦОПЕРАЦИИ

Сергей Шойгу впервые озвучил количество военных, которые погибли во время проведения специальной операции, направленной на…
ПУТИН ОБЪЯВИЛ О ЧАСТИЧНОЙ МОБИЛИЗАЦИИ В РОССИИ
сентября 21 2022
ПУТИН ОБЪЯВИЛ О ЧАСТИЧНОЙ МОБИЛИЗАЦИИ В РОССИИ
УМЕРЛА КОРОЛЕВА ЕЛИЗАВЕТА II
сентября 08 2022
УМЕРЛА КОРОЛЕВА ЕЛИЗАВЕТА II

Документы

РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020

РАСПОРЯЖЕНИЕ

"О внесении изменений в Распоряжение Президента Республики Абхазия от 30 июня 2020 года, № 250-рп…
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
июня 30 2020
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД
мая 12 2020
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД

Календарь событий

« Октябрь 2022 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

О РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МЧС ЗА 9 МЕСЯЦЕВ ТЕКУЩЕГО ГОДА

Новости Среда, 19 октября 2022 19:24
Оцените материал
(0 голосов)
О РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МЧС ЗА 9 МЕСЯЦЕВ ТЕКУЩЕГО ГОДА

Сухум. 19 октября 2022. Абхазия-Информ. Министр по ЧС Лев Квициния доложил премьер-министру Александру Анкваб о результатах деятельности ведомства за 9 месяцев 2022 года. По информации руководителя МЧС, за прошедший курортный из-за неосторожности на воде утонуло 12 человек: три гражданина Абхазии и девять граждан РФ.

В результате проведенных поисковых работ по пропавшим гражданам спасено 29 человек, обнаружено пять погибших.

За отчетный период при различных чрезвычайных обстоятельствах спасено 96 человек.

Кроме того, МЧС республики проводило гуманитарные акции по поддержке мирного населения ДНР и ЛНР, в том числе доставку и размещение в Абхазии беженцев.

Александр Анкваб обратил также внимание министра на необходимость улучшения организации работы как отдельных служб, так и министерства в целом по предотвращению чрезвычайных ситуаций, особенно в пиковые времена – в период курортного сезона и зимнее время, когда в результате нагрузок на электросети учащаются случаи возгораний жилья.

Прочитано 4 раз Последнее изменение Среда, 19 октября 2022 19:26

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « МИГРАЦИОННАЯ СЛУЖБА ПРЕДСТАВИЛА АЛЕКСАНДРУ АНКВАБ ОТЧЕТ ЗА 9 МЕСЯЦЕВ РАБОТЫ СПОРТСМЕНЫ СЕКЦИИ ВОЛЬНОЙ БОРЬБЫ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ МЕЖРЕГИОНАЛЬНОМ ТУРНИРЕ ПО ВОЛЬНОЙ БОРЬБЕ «СТРЕМЛЕНИЕ К ПОБЕДЕ» »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.