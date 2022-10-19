О РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МЧС ЗА 9 МЕСЯЦЕВ ТЕКУЩЕГО ГОДА

Сухум. 19 октября 2022. Абхазия-Информ . Министр по ЧС Лев Квициния доложил премьер-министру Александру Анкваб о результатах деятельности ведомства за 9 месяцев 2022 года. По информации руководителя МЧС, за прошедший курортный из-за неосторожности на воде утонуло 12 человек: три гражданина Абхазии и девять граждан РФ.

В результате проведенных поисковых работ по пропавшим гражданам спасено 29 человек, обнаружено пять погибших.

За отчетный период при различных чрезвычайных обстоятельствах спасено 96 человек.

Кроме того, МЧС республики проводило гуманитарные акции по поддержке мирного населения ДНР и ЛНР, в том числе доставку и размещение в Абхазии беженцев.

Александр Анкваб обратил также внимание министра на необходимость улучшения организации работы как отдельных служб, так и министерства в целом по предотвращению чрезвычайных ситуаций, особенно в пиковые времена – в период курортного сезона и зимнее время, когда в результате нагрузок на электросети учащаются случаи возгораний жилья.