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Абхазия Информ

СПОРТСМЕНЫ СЕКЦИИ ВОЛЬНОЙ БОРЬБЫ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ МЕЖРЕГИОНАЛЬНОМ ТУРНИРЕ ПО ВОЛЬНОЙ БОРЬБЕ «СТРЕМЛЕНИЕ К ПОБЕДЕ»

Новости Среда, 19 октября 2022 19:26
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СПОРТСМЕНЫ СЕКЦИИ ВОЛЬНОЙ БОРЬБЫ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ МЕЖРЕГИОНАЛЬНОМ ТУРНИРЕ ПО ВОЛЬНОЙ БОРЬБЕ «СТРЕМЛЕНИЕ К ПОБЕДЕ»

Сухум. 19 октября 2022. Абхазия-Информ. В Ставрополе прошел Открытый Межрегиональный турнир по вольной борьбе «Стремление к победе» среди спортсменов 2006-2007, 2008-2008, 2010-2011, 2012-2013 г.р. В нем приняли участие 400 сильнейших команд Кавказа, со Ставропольского края, Ростовской области и Краснодарского края.

Спортсмены секции вольной борьбы Управления по делам молодежи и спорта Администрации г. Сухум заняли три третьих места: Никита Лежия в весовой категории 44 кг, Сандро Жиба в весовой категории 36 кг, Нестор Арлан в весовой категории 39 кг.

Тренируют спортсменов Игорь Берая, Мераб Хашба и Размик Алабян.

Прочитано 8 раз Последнее изменение Среда, 19 октября 2022 19:30

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