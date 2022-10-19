СПОРТСМЕНЫ СЕКЦИИ ВОЛЬНОЙ БОРЬБЫ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ МЕЖРЕГИОНАЛЬНОМ ТУРНИРЕ ПО ВОЛЬНОЙ БОРЬБЕ «СТРЕМЛЕНИЕ К ПОБЕДЕ»
Сухум. 19 октября 2022. Абхазия-Информ. В Ставрополе прошел Открытый Межрегиональный турнир по вольной борьбе «Стремление к победе» среди спортсменов 2006-2007, 2008-2008, 2010-2011, 2012-2013 г.р. В нем приняли участие 400 сильнейших команд Кавказа, со Ставропольского края, Ростовской области и Краснодарского края.
Спортсмены секции вольной борьбы Управления по делам молодежи и спорта Администрации г. Сухум заняли три третьих места: Никита Лежия в весовой категории 44 кг, Сандро Жиба в весовой категории 36 кг, Нестор Арлан в весовой категории 39 кг.
Тренируют спортсменов Игорь Берая, Мераб Хашба и Размик Алабян.
Последнее от Super User
- ДЕПУТАТЫ ПАРЛАМЕНТА ДЕЛЕГИРОВАНЫ ДЛЯ РАБОТЫ В КОМИТЕТАХ ЮЖНО-РОССИЙСКОЙ ПАРЛАМЕНТСКОЙ АССОЦИАЦИИ
- ПАРЛАМЕНТ АБХАЗИИ ПОДДЕРЖИВАЕТ ОБРАЩЕНИЕ ГОСУДУМЫ РФ К ГЕНАССАМБЛЕЕ ООН ОБ УГРОЗЕ МИРУ И СТАБИЛЬНОСТИ В ЕВРОПЕ, ИСХОДЯЩЕЙ ОТ УКРАИНЫ
- БОЙ ЗА ТИТУЛ ЧЕМПИОНА РОССИИ
- РУКОВОДИТЕЛИ ГОССТАТА АБХАЗИИ И РОССТАТА ПОДПИСАЛИ В МОСКВЕ ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ В ОБЛАСТИ СТАТИСТИКИ НА 2022-2024 ГГ.
- МЧС ПРОВЕЛО ЛЕКЦИИ С ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКИМ СОСТАВОМ ШКОЛЫ-ИНТЕРНАТА ОЧАМЧЫРЫ