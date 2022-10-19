СПОРТСМЕНЫ СЕКЦИИ ВОЛЬНОЙ БОРЬБЫ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ МЕЖРЕГИОНАЛЬНОМ ТУРНИРЕ ПО ВОЛЬНОЙ БОРЬБЕ «СТРЕМЛЕНИЕ К ПОБЕДЕ»

Сухум. 19 октября 2022. Абхазия-Информ. В Ставрополе прошел Открытый Межрегиональный турнир по вольной борьбе «Стремление к победе» среди спортсменов 2006-2007, 2008-2008, 2010-2011, 2012-2013 г.р. В нем приняли участие 400 сильнейших команд Кавказа, со Ставропольского края, Ростовской области и Краснодарского края.